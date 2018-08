Nairo Quintana: "Esperemos que los rivales paguen sus esfuerzos"

Publicado 22/07/2018 21:40:34 CET

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) ha señalado que espera que los rivales "paguen sus esfuerzos" de cara a la última semana del Tour de Francia en los Pirineos, donde confía en "levantar cabeza" y mejorar su rendimiento.

"Espero que el cuerpo responda como siempre ha respondido en esos últimos días de Tour y que los rivales acusen los días de competición que llevan junto con el Giro y puedan pagar un poco sus esfuerzos y podamos aprovecharlo nosotros", explicó en las declaraciones facilitadas por su equipo.

Quintana valoró así la situación de la ronda gala antes de la jornada de descanso este lunes, desde su octava posición a 4:23 del líder Geraint Thomas (Team Sky).

El colombiano reconoció que no está siendo el Tour que esperaba. "No ha sido una de las mejores semanas. Hemos perdido en nuestro terreno, que no es nada bueno. Aun así, conservamos todavía el convencimiento de que en esa tercera y última podamos levantar cabeza", finalizó.