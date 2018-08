Omar Fraile: "Ganar en el Tour es lo más grande que puede conseguir un ciclista"

Publicado 21/07/2018 20:11:32 CET

El ciclista español Omar Fraile (Astana Pro Team) ha señalado que ganar una etapa del Tour es "lo más grande" que puede conseguir un ciclista y que está "orgulloso" de unirse a la lista de españoles que lo han conseguido, después de alzarse con la victoria en la decimocuarta etapa en Mende.

"Esta es la victoria más grande que he conseguido hasta ahora y es increíble. Ganar en el Tour es lo más grande que puede conseguir un ciclista. Me siento orgulloso de unirme a la lista de grandes nombres del ciclismo español que han ganado en Mende", aseguró tras la etapa.

El de Santurce se ha hecho historia con esta victoria que comenzó tras superar al belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) en una gran reacción final. "Sea por un centímetro o por un metro, una victoria es una victoria. Tenía buenas piernas y sabía que, mientras mantuviéramos la ventaja de Stuyven por debajo de los dos minutos, el triunfo era posible", dijo.

"Pegaba mucho viento de cara y Stuyven estaba gastando mucho rodando en solitario. Nada más iniciar la subida final me he marchado solo a por él. Tenía muy estudiada la subida porque la conocía de otras carreras, pero se me ha hecho más larga que otras veces. La afronté, por ejemplo, en el Tour de Gévaudan 2016", finalizó.