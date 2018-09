Pinot: "Tengo buenas sensaciones, estoy en buena forma y no me pongo límites"

Publicado 09/09/2018 19:58:02 CET

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista francés Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), después de ganar este domingo la decimoquinta etapa de la Vuelta a España en la meta de los Lagos de Covadonga, ha afirmado que tiene "buenas sensaciones", que está "en buena forma" y que "no" se pone "límites" de cara a la clasificación general.

"Voy a intentarlo, tengo buenas sensaciones, estoy en buena forma y no me pongo límites. La crono me va bien; si me sale, voy a dar la batalla cada día hasta Madrid", comentó Pinot tras cruzar la línea de meta en los Lagos, pensando ya en la contrarreloj individual del próximo martes sobre un recorrido de 32 kilómetros entre Santillana del Mar y Torrelavega.

Además, Pinot analizó su triunfo en una cumbre mítica. "Era el plan previsto atacar en los últimos 5 kilómetros y coger el máximo tiempo posible en la general; sabía que, si no me hundía, podía ganar la etapa. Tenía dos etapas marcadas: Lagos de Covadonga y Andorra, etapa que puede ser mítica, para afrontar sin presión lo que queda de vuelta", dijo.

"Está claro que sí pienso en el Mundial. Vine a La Vuelta sin pensar que era el más fuerte; sabía que, cuando las etapas se fuesen acercando al norte, iba a encontrarme recorridos que se adaptan más a mis características como así ha sido hoy", prosiguió el corredor francés.

Por último, detalló los planes para preparar ese inminente Mundial cuando acabe La Vuelta. "Iré a casa a descansar, recargar pilas; haré algún entrenamiento y mucho descanso. La Vuelta es muy exigente e intentaré mantener la forma hasta el Mundial", explicó.