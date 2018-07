José Silva, primer líder de la Titan Desert

Actualizado 27/04/2015 18:26:02 CET

AKNIOUN, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El corredor portugués José Silva (Olympia) es el primer líder de la Titan Desert by Garmin, tras adjudicarse la primera etapa, disputada entre Boumalne Dades y Aknioun sobre 116 kilómetros, con 5 horas, 4 minutos y 35 segundos, por delante del colombiano Diego Alejandro Tamayo (Zarabici-Trek) y el español Ibon Zugasti (Probike).

Sobre un terreno desértico y montañoso por la zona del Saghro, José Silva batió en el sprint por sólo 1 segundo a Diego Tamayo, después de descolgarse en el tramo inicial por una caída en el descenso del segundo puerto y remontar en los kilómetros finales.

"Las piernas al final me han respondido muy bien. He alcanzado a Tamayo y hoy he sido más fuerte. Vamos a intentar mantener el liderato, pero son cinco días muy duros. Para mí la Titan es la carrera más dura del mundo", ha declarado en meta Silva, de 37 años.

La etapa de este lunes, con dos puertos destacados, se ha roto desde la primera ascensión. A partir del kilómetro 23, los principales favoritos -Tamayo, Betalú, Zugasti, Pereiro, Zubero, Wallace, Gómez Miranda, Bram Rood, Morcillo- tomaron los primeros puestos. Entre ellos no estaba el tres veces podio de la carrera, Milton Ramos, que no ha tomado la salida por un proceso febril.

El exvencedor del Tour Óscar Pereiro se ha posicionado entre los tres primeros, pero a medida que el calor apretaba ha perdido fuelle y finalmente ha cedido más de 20 minutos en meta, donde ha acabado en la duodécima posición.

En categoría femenina, Anna Ramírez, del Primaflor Orbea Racing Team, ha conseguido la victoria, tras 6 horas y 15 minutos y ocupa el puesto 50 de la general absoluta.

Los más de 600 'titanes' tenían un tiempo límite de hasta 10 horas para completar la etapa. Este martes se disputa la segunda etapa, también con perfil montañoso, entre Aknioun y Toughach, de 112,8 kilómetros y 937 metros de desnivel con dos sectores muy diferenciados. Unos primeros 45 kilómetros por una pista muy rápida antes de las secundarias con muchos cambios de dirección y en las que la navegación y el viento jugarán un factor importante.

--CLASIFICACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA Y GENERAL PROVISIONAL.

.1. José Silva (POR/Olympia) 5h04:34.

.2. Diego Tamayo (COL/Zarabici Trek) a 1.

.3. IBON ZUGASTI (ESP/Probike) 2:19.

.4. JOSEP BETALÚ (ESP/Progress) 7:06.

.5. Cory Wallace (CAN/Kona Factory Team) 8:14.