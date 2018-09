Quintana: "No voy a decir mentiras, la verdad es que no tenía más fuerza"

Publicado 12/09/2018 18:55:21 CET

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista colombiano del Movistar, Nairo Quintana, lamentó haber perdido casi un minuto en relación al líder de La Vuelta, el británico Simon Yates, y aseguró que "no" va a "decir mentiras" porque "la verdad" es que "no tenía más fuerza" tras la decimoséptima etapa, que finalizó en el Balcón de Bizkaia.

"Se ha cedido tiempo, y la verdad es que no tenía más fuerza. No vamos a decir mentiras de que estoy enfermo, porque es lo que es. Siento que estoy bien, pero no había más fuerza. Se ha ido rápido todo el día y desde el principio de la última subida me ha costado coger el paso", reconoció el corredor cafetero, que es sexto en la general a 2:11 del maillor rojo.

"Me han sacado al final de punto y he ido manteniendo, manteniendo, hasta poder llegar con Kruijswijk, que también ha cedido. Lo bueno es que Alejandro ha llegado adelante, ha picado tiempo con Yates. Por mi parte tengo que seguir ahí para lo que pueda jugar como estrategia del equipo", admitió Quintana.

De esta forma, el ciclista del Movistar, campeón de La Vuelta en 2016, explicó que "el objetivo era y es ganar la carrera para Movistar". "Ya sea con Alejandro o conmigo. Él estuvo fuerte y vamos a respaldarlo. Este equipo siempre ha funcionado así: la carrera es la que dicta el liderazgo en caso de haber más de un líder y lo que importa es el equipo sea el ganador. Seguiremos trabajando como el gran grupo que somos; a ver qué pasa en estas etapas", finalizó.