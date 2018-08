Quintana: "Ha sido un día durísimo, grandioso y reconfortante para nosotros"

Publicado 25/07/2018 20:29:28 CET

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar) definió su jornada como "durísima, grandiosa y reconfortante" para él y su equipo, además de explicar que vuelve a sentirse bien, tras vencer la 17ª etapa del Tour con salida en Bagnères-de-Lucho y llegada en Saint-Lary-Soulan Col du Portet.

"Ha sido un día durísimo, grandioso y reconfortante para nosotros. Era una etapa que tenía marcada, para la que me había preparado muy bien. Lamento no haber tenido buenas sensaciones días atrás; no sentía bien el cuerpo y perdí un tiempo demasiado importante para mí, lo que me hizo sentir muy mal. Afortunadamente, vuelvo a sentir bien el cuerpo para lo que queda de Tour y todavía seguimos creyendo", resumió.

El corredor de 28 años llegó primero a la meta por delante de Daniel Martin (UAE Emirates) y Geraint Thomas (Sky), que sigue ostentando el liderato de la ronda francesa. El boyacense quiso agradecer el trabajo de sus compañeros de escuadra, los españoles Alejandro Valverde y Marc Soler.

"El equipo estuvo perfecto. Tuvimos a Alejandro por delante, ayudándome lo que pudo tras el ataque que lancé; también a Soler al frente del pelotón, ayudando a acelerarlo y haciendo más complicada la carrera para nuestros rivales", explicó.

"Sabíamos que era una etapa de escaladores netamente puros y así se ha demostrado en el día de hoy. Necesitaremos hacer la carrera rápida, dura, difícil también el viernes, luchando y manteniendo esta confianza que nos da el triunfo de hoy [miércoles]", indicó.

El Tour no está siendo sencillo para las estrellas del Movistar, aunque el conjunto azulado sigue líder en la clasificación por equipos, con 24' de diferencia sobre Bahrain-Merida. "Las cosas no nos salieron bien en este Tour, hemos pasado días de tristeza, pero esta victoria nos devuelve la ilusión y nos reafirma para seguir trabajando", comentó.

"Les doy las gracias tanto al equipo como a Dios, por protegernos y darnos su fortaleza; a mi familia y amigos, que siempre me apoyan, dándome consejos, rezando para que siempre nos vaya bien; y a toda la gente de Colombia. Siento su apoyo en la carretera, en cada sitio donde estoy, con sus mensajes en redes sociales es muy grande para mí, me anima, me ayuda mucho a motivarme para entregarlo todo", agradeció Quintana.