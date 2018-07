La RFEC niega haber discriminado a Olaberría por su maternidad

Publicado 29/06/2018 14:52:11 CET

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) ha negado que "de ninguna manera" se haya discriminado a la ciclista Leire Olaberria, bronce en pista en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, por cuestiones relacionadas con su maternidad "o por cualquier otra circunstancia", y que su Comité de Competición y Disciplina Deportiva ya archivó el caso.

Dicho comité, al que acudió la ciclista en primera instancia, archivó el caso tras estudiar la documentación y "no ver ningún indicio sobre tales alegaciones".

En un comunicado, la RFEC desmiente "categóricamente" que, tal y como defiende Olaberría, no se atendieran sus demandas de conciliación en la concentración, del 17 al 22 de septiembre, en Palma de Mallorca para preparar el Campeonato de Europa de Berlín, la primera a la que acudía tras su maternidad.

"La RFEC puso a su disposición todas las facilidades solicitadas por la ciclista para su regreso a la competición con la Selección Española, posibilitando así la conciliación entre sus facetas de madre y deportista", asegura el organismo presidido por José Luis López Cerrón.

El motivo por el que Leire Olaberria no acudió al Campeonato de Europa de Berlín para disputar la modalidad de madison fue, según la RFEC, la medallista olímpica, alegando falta de cualidades por parte de su compañera, reiteró su deseo de "no participar en el Europeo si tenía que formar pareja con la corredora designada por el seleccionador nacional Raúl Mena". "Por tanto, la ausencia de Olaberría en el Campeonato de Europa se produce por esta circunstancia y no por una decisión del seleccionador", añadió.

Aclaró también que, pese a la "grave indisciplina mostrada y la falta de respeto hacía sus compañeras", no fue expedientada por la Real Federación Española de Ciclismo. "El hecho de no haber sido convocada en posteriores concentraciones y competiciones se debe únicamente a cuestiones técnicas y deportivas, no existiendo impedimento alguno para que vuelva a la selección española en el futuro si así lo considera oportuno la dirección deportiva", subrayó.

Ante la denuncia interpuesta en el CSD por Leire Olaberria, la RFEC presentará un informe detallado para ofrecer todas las explicaciones ante el organismo pertinente.

"Como se expuso en su momento a la corredora y ha quedado acreditado en multitud de ocasiones, la RFEC es totalmente respetuosa con el cumplimiento de la legalidad vigente y especialmente en lo relacionado con los derechos de sus deportistas, tanto hombres como mujeres", remarcó en el comunicado.