Rohan Dennis: "Hubiera sido muy difícil conseguir la roja en cualquier otra etapa"

Publicado 25/08/2018 21:57:47 CET

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista australiano Rohan Dennis (BMC) mostró su alegría por repetir como primer líder de la Vuelta a España, después de imponerse este sábado en la contrarreloj individual inaugural en Málaga, donde Michal Kwiatkowski (Sky) puso "mucha presión".

"Kwiatkowski ha puesto mucha presión (con su tiempo). Sinceramente, esperaba un tiempo más lento, que suponiera menos estrés. Pero, al final, tú sólo debes dar lo mejor de ti mismo. Sencillamente debía darlo todo y esperar poder ganar", indicó tras su victoria.

Dennis cumplió con su favoritismo, seis segundos mejor que el polaco, se visitó como primer líder como en 2017 y celebró el pleno de victorias en las tres 'grandes'. "Sabía que la carrera, en cierto modo, se acababa al coronar la subida. A partir de ahí, no podía ceder más de uno o dos segundos. Solamente pensaba en lograr una victoria de etapa aquí en La Vuelta, y el hecho de poder lograr etapas en las tres grandes vueltas no me preocupaba", indicó.

"Ha sido especial poder ganar una etapa en La Vuelta, más después de lo que me pasó en el Giro. Ganar una etapa aquí era un objetivo, y es bonito volver a ganar la primera etapa. Hubiera sido muy difícil conseguir la roja en cualquier otra etapa. Mi Vuelta es principalmente una preparación para el Mundial y no sería el fin del mundo si pierdo el liderato mañana, no estoy aquí por la general", añadió.