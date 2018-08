Simon Clarke: "Pensaba que no iba a volver a ganar otra etapa en una vuelta grande"

Publicado 29/08/2018 18:40:57 CET

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista australiano Simon Clarke (Trek-Segafredo), ganador este miércoles de la quinta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Granada y Roquetas de Mar sobre 188,7 kilómetros, ha calificado a su victoria como "increíble", añadiendo que pensaba que no volvería a ganar otra etapa en ninguna vuelta grande.

"Ha sido algo increíble, no tengo palabras para describirlo, pensaba que no volvería a ganar ninguna otra etapa en una vuelta grande como la que conseguí en 2012, también en la Vuelta. La fuga era buena, pero había tantos corredores que, aunque yo me sentía bien, era difícil. Pese a ello, tenía buenas sensaciones", indicó tras finalizar la etapa.

El corredor oceánico resumió brevemente el final de la fuga, con llegada al sprint. "Me he hecho ciclista en la pista en Australia, y cogemos mucha velocidad en esa disciplina, de los tres que íbamos, Alessandro De Marchi (BMC Racing Team) era más 'sprinter', pero le he visto cansado, por eso he vigilado a Bauke Mollema (Trek-Segafredo), y hoy me ha salido bien, estoy muy contento", sentenció.