Simon Yates: "Había nula cooperación"

Publicado 09/09/2018 19:47:07 CET

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista británico Simon Yates (Mitchelton-Scott) lamentó la "nula cooperación" con Quintana y López este domingo en la decimoquinta etapa de la Vuelta a España, donde se llevó el triunfo Pinot con "un ataque muy fuerte".

"El de Pinot ha sido un ataque muy fuerte. Ha arrancado desde detrás con mucha fuerza y velocidad. Solamente puedo felicitarle, ha sido un gran movimiento", comentó tras la meta en Lagos de Covadonga.

Yates explicó su conversación con Nairo Quintana después de la etapa, reclamando algo de cooperación, y no supo decidir quién está más fuerte en el Movistar Team, si el colombiano, tercero, o el español Alejandro Valverde ya que "los dos son muy fuertes". "En el último puerto, ha sido difícil. Había nula cooperación, así que era difícil hacer nada", dijo.

"También había un poco de viento frontal por lo que, si abrías hueco, era difícil de mantener. No ha acabado de pasar nada, finalmente. Me siento bien, y si me mantengo en esta forma y con las mismas piernas, estaré muy contento. Estoy deseando que llegue el día de descanso, y luego tocará afrontar la crono. Las distancias siguen siendo muy pequeñas y la contrarreloj puede ser clave", añadió.