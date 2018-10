Valverde: "Se está haciendo un poco de drama con el liderazgo en el equipo"

Publicado 10/09/2018 12:51:08 CET

SUANCES (CANTABRIA), 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) intentó aparcar cualquier tipo de polémica con Nairo Quintana respecto a quién debe ser el líder en la Vuelta a España y consideró que "se está haciendo un poco de drama" en este sentido porque el objetivo es "ganar" la carrera para el equipo y que deben "saber correr" según sea la situación.

"Queremos ganar la Vuelta para el Movistar Team, que lo haga yo o no es lo de menor importancia. Se está haciendo un poco de drama por parte de la prensa con quien es el líder y lo cierto es que los dos nos llevamos bien y tenemos todas las opciones de ganar", señaló Valverde en rueda de prensa durante el segundo día de descanso de la ronda en Suances (Cantabria).

El murciano insistió en poner fin a cualquier disputa sobre la jefatura de filas. "Incluso poniéndome líder no quiere decir que el equipo tenga que apostar al cien por cien por mí, puede ser que tenga un día de flaqueza y Nairo responda mejor que yo", advirtió.

"Por mi parte no habría problema en trabajar para Nairo. No podemos sacrificar tampoco a un compañero por estar 30 segundos delante, hay que saber correr", añadió el veterano corredor, que aclaró que "tal vez de cara hacia fuera" se pueda intuir "alguna lucha". "Pero ni mucho menos. No hay ningún problema por mi parte ni por la suya, el equipo está bien", zanjó.

En cuanto a la crono de este martes de 32 kilómetros entre Santillana del Mar y Torrelavega, reconoció que no le "va mal". "No conozco el recorrido pero esta tarde iremos a verlo y sacaremos conclusiones. No soy Miguel Indurain como para sacar grandes diferencias", remarcó.

"Está Yates, que está muy bien, puedo ganar yo, puede ganar Nairo o puede ganar 'Supermán' López. Sin embargo, hay otros corredores que venían a eso y están fuera de la pelea porque nos hemos quitado del medio rivales como De la Cruz, Kelderman o Buchmann que también venían a ganar y están teniendo una carrera más difícil", sentenció Valverde sobre los candidatos a la victoria en Madrid.