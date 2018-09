Valverde: "Que se haya puesto Herrada de líder es una alegría"

Publicado 06/09/2018 19:02:07 CET

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) mostró su "alegría" porque el nuevo líder de La Vuelta fuese Jesús Herrada (Cofidis), además de asegurar que no habían "marcado un ritmo como sacarlo de ahí" tras una fuga que supuso el cambio en la clasificación general.

"Que se haya puesto Jesús (Herrada) de líder es una alegría. Sabíamos que estaba ahí y nos hemos puesto a tirar únicamente en la parte final. Ni mucho menos hemos marcado un ritmo como para sacarlo de ahí; sólo para tener la carrera medio-controlada", indicó el murciano.

Tras la duodécima etapa, Valverde se encuentra tercero, a 3 minutos y 23 segundos del nuevo líder, su compatriota Herrada. El británico Simon Yates (Mitchelton-Scott), líder hasta este jueves, es segundo con la mínima ventaja (1'') sobre el corredor del Movistar.

Sobre el nuevo líder de la Vuelta, Valverde tiene muy buenas palabras. "Es muy bueno, y la motivación de llevar el rojo siempre ayuda. Por mí, encantado de que lo lleve. Para este viernes, vamos a ver. Puede pasar cualquier cosa", definió el ciclista de 38 años.

"Siempre es preocupante que se meta un rival ahí, y Jesús [Herrada] es un gran corredor, pero hay etapas durísimas por delante, lleva muchos días él también intentando coger la fuga y ha gastado mucho. Aun así, creo que puede llegar bastante lejos en carrera", añadió.

Sin embargo, el murciano no cree que alguien de Movistar pueda arrebatarle el maillot rojo a Herrada. "No creo que Jesús vaya a perder mucho tiempo. Espero que no haya muchas diferencias y si las hay que sean a favor de nosotros", dijo un resignado Valverde.

Por otro lado, el de Las Lumbreras aclaró que "no había ningún problema" con el equipo australiano Mitchelton-Scott tras lo ocurrido en la etapa del miércoles. "Mitchelton se ha puesto a tirar para controlar, pero era una fuga muy fuerte y era muy difícil controlarla. Hemos entrado en el último tramo para acercarnos lo máximo posible", explicó.

Valverde quiere cerrar así el conflicto con el conjunto que dirige Neil Stephens tras las declaraciones del miércoles en las que el español se quejaba de la forma de competir de los que hasta la etapa del jueves tenían al líder de la Vuelta (Yates).

"Hemos tenido que tirar desde que se ha hecho la fuga. Sólo nosotros asumimos la responsabilidad de echar abajo la fuga, pero Mitchelton no tira nunca, a ellos les gusta ir de gratis. Sólo tiran para hacer daño, no para defender a su líder. No hay que buscarle más, es que simplemente es su filosofía", dijo Valverde el miércoles.