Valverde: "He dudado un poco y he arrancado tarde en la parte final"

Publicado 08/09/2018 19:04:27 CET

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar) lamentó haber arrancado "tarde" en la ascensión final a Les Praeres en la decimocuarta etapa de la Vuelta a España, después del ataque del británico Simon Yates (Mitchelton-Scott), que ha recuperado su condición de líder de la clasificación general.

"Tenemos que quedarnos con que hemos estado bien, y esto es lo importante. He dudado un poco (cuando ha atacado Yates) porque no conocía la parte final y me habían dicho que era más dura. He arrancado ya tarde", admitió el corredor murciano, que es segundo en la general a 20 segundos del primer puesto.

"Estaba en el tramo con tierra y se me ha metido por dentro 'Superman' López. Al final, él ha hecho segundo y yo tercero. Tengo que estar contento. En lo personal, me he encontrado muy bien", añadió el corredor del Movistar, que siempre tuvo controlada la parte delantera de la carrera.

"Este domingo va a ser una etapa muy dura", dijo en relación a los Lagos de Covadonga. "La de este sábado también lo ha sido, pero el esfuerzo será diferente. No sé lo que puede pasar", sentenció Valverde en su llegada a Les Praeres.