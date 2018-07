Valverde: "Hemos demostrado que estamos muy bien"

Publicado 11/07/2018 19:41:14 CET

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) demostró que están "muy bien" después de finalizar cuarto la quinta etapa del Tour de Francia tras el último sprint en la llegada a Quimper, pero explicó que le perjudicó quedar "bastante cortado a la rampa final", lo que le supuso arrancar "desde muy atrás".

"He entrado bastante cortado a la rampa final y he tenido que remontar hasta donde estaban los mejores, arrancando desde muy atrás. Había mucha gente potente todavía en el grupo y era muy, muy complicado aspirar al triunfo. Ya sabíamos que en este final sería complicado, pero creo que ante gente tan rápida hemos demostrado que estamos muy bien", explicó el campeón de La Vuelta a España en 2009.

Alejandro Valverde finalizó solo por detrás de Peter Sagan (Bora - Hansgrohe), Sonny Colbrelli (Bahrain - Merida) y Phillippe Gilbert (Quick -Step Floors). En la clasificación general, Valverde es el 13º a 55 segundos del belga Greg Van Avermaet (18 H 22').

El murciano ya empieza a pensar y descansar para la etapa del jueves. "Seguimos pasito a pasito, con buenas sensaciones, y espero poder descansar bien esta noche y comprobar de nuevo cómo me encuentro mañana en Mûr-de-Bretagne. No sé si me irá mejor o peor que este final; de momento estamos ahí", afirmó.

La sexta etapa se disputará este jueves entre Brest y el Muro de Bretaña en Guerlédan, sobre 181 kilómetros. Habrá dos pasos por el Mur-de-Bretagne --3ª, con 2 kilómetros al 6,9% y rampas muy duras-- y el último de ellas, con la meta, podría marcar diferencias y propiciar un cambio de líder.