Valverde: "Hemos hecho una subida controlada y rápida"

Publicado 28/08/2018 19:25:06 CET

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) ha declarado este martes, tras la cuarta etapa de la Vuelta a España disputada entre Vélez-Málaga y Alfacar sobre 161,4 kilómetros, que tanto él como su equipo han hecho una subida "muy controlada y rápida" en el último puerto.

"Hemos hecho una subida muy controlada y muy rápida por nuestra parte, al final se ha hecho lo que se ha podido, hemos estado atentos. Viendo cómo se estaba desarrollando la subida, he tirado un poco para Nairo Quintana, sobre todo para que Simon Yates (Mitchelton-Scott) no se fuera muy lejos y cogiera tiempo", afirmó en la línea de meta.

El murciano quiso explicar el ataque en el último puerto de la etapa en el que aseguró no recibir órdenes. "No he recibido ninguna orden de equipo, ha sido cosa mía, cuanto menos tiempo cojan los demás mejor", concluyó.