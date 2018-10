Valverde: "¿Líder del equipo? Pienso que no"

Publicado 11/09/2018 19:16:19 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar) no cree que sea el líder de su equipo pese a estar mejor colocado en la clasificación general que su compañero Nairo Quintana y aseguró que "no habrá problema" si tiene que estar de "segundo" para ayudar al corredor colombiano en lo que resta de Vuelta a España.

"¿Yo, líder único del equipo? Pienso que no. Estoy más cerca de Yates que Nairo, hay que reconocerlo, pero él sigue estando ahí, y tenernos a los dos en la pelea es algo que nos beneficia mucho. Tengo 38 años y si tengo que estar de 'segundo' no habrá problema", reconoció el murciano, segundo clasificado a 33 segundos del maillot rojo.

"Habrá que jugar bien la estrategia. El final de este miércoles es explosivo y le va bien igualmente a Yates, no solo a mí. Somos cinco contra Yates, pero está demostrando estar muy fuerte. Yo en mi caso, pase lo que pase en estos días, estoy muy contento con esta Vuelta, y si algún día reviento, voy a seguir igual de contento", explicó.

En relación a la crono de este martes, Valverde dijo que se encontró "bien". "Sí que es cierto que he salido fuerte, buscando marcar una buena referencia inicial, y que en el tramo central de la crono -donde daba más el viento de cara- no terminaba de coger el buen ritmo, pero en la parte final he vuelto a recortar, lo que quiere decir que he terminado bien. Pienso que he hecho una buena crono, pero Yates, Mas y Kruijswijk han estado mejores", reconoció.