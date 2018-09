Valverde: "Lo mejor del día ha sido sin duda no tener percances"

Publicado 31/08/2018 19:17:46 CET

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) valoró "no tener percances" este viernes en la séptima etapa de la Vuelta a España, con un asfalto que "estaba muy mal" y que provocó varias caídas, a pesar de que no logró celebrar la victoria en Pozo Alcón, donde fue tercero y mantuvo sus buenas sensaciones de cara a la general.

"Lo mejor del día ha sido sin duda no tener percances, porque el final, como ya se ha visto, era bastante complicado. En general el asfalto estaba muy mal, aunque en los últimos kilómetros ya era mejor. En uno de los descensos hemos pasado de una zona rugosa a otra de mejor asfaltado, nos hemos confiado, alguien ha arriesgado un poco y se ha producido una caída", afirmó.

"Un corredor de Sky se ha ido al suelo antes del penúltimo repecho, los tres siguientes han ido detrás y yo, que era el cuarto, he tenido la suerte de no caer. A partir de entonces he 'respetado', no he arrancado hacia adelante y solo he buscado coger la bonificación. Es una pena porque a nivel deportivo nunca quieres que un rival que está disputando las primeras posiciones contigo, como Kwiatkowski, salga de ellas por un percance así", lamentó.

El murciano, que ya ganó en Caminito del Rey, volvió a estar entre los mejores, pero sin querer hablar aún de la general. "Ya me habían advertido que sería complicado, pero ha resultado más duro de lo que pensaba. Días como este irán haciendo mella y eso se acaba notando. Me he sentido muy bien, en buena forma. Estoy contento con el resultado, a pesar de que haya entrado por detrás Sagan en el sprint", comentó.

"De momento hoy hemos cogido 2 segundos en una bonificación, 4 en meta, ha sido un día bueno y esperamos seguir así. ¿Disputar la general? Hay que esperar. Queda mucho. Vamos poco a poco", finalizó.