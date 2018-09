Valverde: "Mitchelton nunca tira porque no es su filosofía, quieren ganar gratis"

Publicado 05/09/2018 18:32:34 CET

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar) criticó la actitud del equipo Mitchelton-Scott y aseguró que "nunca tira" del pelotón porque "no es su filosofía", además de explicar que "quieren ganar gratis" a la hora de defender el maillot rojo del británico Simon Yates en la Vuelta a España.

"Mitchelton nunca tira porque no es su filosofía, quieren ganar gratis", dijo el murciano tras la disputa de la undécima etapa, con final en Ribeira Sacra después de 207,8 kilómetros. Yates sigue líder con el mismo margen en un día "rapídisimo", según calificó Valverde.

"Hemos tenido que tirar desde que se ha hecho la fuga. Sólo nosotros asumimos la responsabilidad de echar abajo la fuga, pero Mitchelton -que tiene el líder- no tira nunca, a ellos les gusta ir de gratis. Sólo tiran para hacer daño, no para defender a su líder. No hay que buscarle mas, es que simplemente es su filosofia", agregó.

"Era muy difícil arañar segundos para coger el maillot rojo, pero tranquilos, estamos bien y hemos salvado un día importante. Repito también que yo no ejerzo de líder de mi equipo", recordó el murciano, que tiene el liderato a un solo segundo.

"Lo que sí nos ha preocupado un poco ha sido tener a Thibaut Pinot en la fuga por lo que ha sucedido. Después de estar eliminado, se ha metido de nuevo en la general", finalizó Valverde al término del undécimo capítulo de la ronda española.