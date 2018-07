Valverde: "Ha sido una lástima; otra vez chutando al poste"

Publicado 12/07/2018 20:07:04 CET

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) se ha lamentado de todos los condicionantes negativos que le han llevado a "chutar al poste" y acabar tercero en la sexta etapa del Tour de Francia entre Brest y el Muro de Bretaña, en Guerlédan, con un recorrido de 181 kilómetros.

"Ha sido una lástima; otra vez chutando al poste, pero es lo que hay. Ha sido una llegada difícil por colocación, por la exigencia de todo el día y el viento, por el ritmo anterior a meta, por todo...", reconoció el murciano en declaraciones ofrecidas por su equipo.

"He sabido estar también atento cuando se han hecho los abanicos, no me he cortado y he podido disputar de nuevo aquí. Estamos salvando los días y cumpliendo lo que queríamos", explicó.

El corredor de Movistar quedó por detrás del francés Pierre Roger Latour (AG2R La Mondiale), segundo, y del irlandés Daniel Martin (UAE Team Emirates), ganador de la etapa del famoso Mûr-de-Bretagne con apenas segundos de diferencia.

"Lo importante es que sigo demostrando estar con buenas piernas y que vamos pasando los días sin ceder un solo segundo. Ayer, cuarto; hoy, tercero... es una lástima no ganar, pero estamos corriendo siempre adelante", dijo Valverde, octavo en la clasificación general, a 51 segundos del líder, que sigue siendo el belga Greg Van Avermaet (BMC Racing) que marca 22 horas 35 minutos y 46 segundos.