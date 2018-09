Valverde: "Yo sé que estoy bien, pero me ha sorprendido ganar"

Publicado 01/09/2018 17:39:46 CET

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) ha afirmado este sábado que él está "bien", pero que igualmente se ha visto "sorprendido" por ganar la octava etapa de la Vuelta a España, con salida en Linares (Jaén) y llegada en Almadén (Ciudad Real).

"La verdad es que sí me he sorprendido a mí mismo. Me habían dicho que era muy duro y que 'atentos, que os pueden picar hasta tiempo'. Y yo digo 'no voy a disputar la etapa, voy a limitarme a no perder tiempo'. Y mira, le he cogido la rueda a Sagan; he podido ir a su rueda, a su rueda, y luego remontarlo. Yo sé que estoy bien, pero me ha sorprendido", reiteró Valverde ante los micrófonos de Teledeporte.

"Creo que vamos muy bien, llevamos dos victorias de etapa en esta Vuelta. Está saliendo todo bien; es cierto que queda muchísimo, pero no nos vamos a quejar, está saliendo todo a pedir de boca. Mañana es ya etapa de montaña... montaña, montaña. Ahí realmente se va a ver quién puede optar a estar en el pódium de esta Vuelta", comentó finalmente.