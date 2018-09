Viviani: "Es una de las Vueltas más bonitas que jamás hemos hecho"

Publicado 16/09/2018 21:14:27 CET

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista italiano Elia Viviani (Quick-Step Floors) ha descrito como "una de las Vueltas más bonitas" que jamás haya hecho con su equipo, debido a sus tres victorias de etapa en la Vuelta a España de este 2018, rubricada con el triunfo de este domingo en la meta final de Madrid.

"Fue bien, realmente bien; así que creo que tenemos que estar orgullosos de verdad en el equipo por esta Vuelta. Es una de las Vueltas más bonitas que jamás hemos hecho", comentó Viviani ante los micrófonos de Teledeporte tras imponerse en la 21ª y última etapa, disputada sobre 100,9 kilómetros entre Alcorcón y Madrid.

"La última semana hemos hecho un gran trabajo ante una Vuelta realmente dura. Y eso es lo que luego marca la diferencia, porque hoy hicimos un gran esfuerzo en la primera parte para situarme al frente del 'sprint'", aseguró el corredor italiano.

Además, Viviani dijo que había perdido la referencia de su 'lanzador', pero que se sentía "con confianza para volver desde atrás" y luchar por la victoria. "Así que me puse escorado y dije a mis compañeros que no apretaran más. El pelotón estaba cerrado y, aún a riesgo de errores, tenía que improvisar; hoy, al sentarme, ya no paré y llegué desde atrás", analizó finalmente.