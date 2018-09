Vogel, tras su grave accidente: "Quiero volver a vivir"

Publicado 12/09/2018 18:33:47 CET

BERLÍN, 12 Sep. (DPA/EP) -

La ciclista alemana y doble campeona olímpica Kristina Vogel se mostró sobrecogida por las numerosas muestras de apoyo recibidas y confesó que le han dado mucha fuerza para afrontar el futuro tras quedar parapléjica a consecuencia de un accidente que sufrió el pasado mes de junio entrenando.

"Nunca hubiese pensado que fuera a tener tanta resonancia. Fue emocionante, desgarrador y me ha dado energía positiva", señaló la deportista este miércoles en la que fue su primera comparecencia pública tras lesionarse.

"Lloré de alegría cuando me desperté del coma y me di cuenta de que había recibido apoyo de todo el mundo", añadió Vogel en el hospital, donde permanecerá hasta este fin de semana después de pasar dos meses y medio ingresada en una clínica especializada de Berlín.

"Quiero volver a vivir", sentenció a continuación la joven de 27 años, ahora postrada en una silla de ruedas. "Cuando me quité los zapatos me di cuenta rápidamente de que no volvería a caminar", añadió Vogel en su comparecencia ante los medios.

La once veces campeona mundial estuvo involucrada en una colisión a toda velocidad con otro corredor en una pista de ciclismo el 26 de junio en la ciudad de Cottbus, en el este de Alemania, y tuvo que ser sometida a varias operaciones.

La Federación Alemania de Ciclismo de Pista señaló entonces que había sufrido una lesión de columna vertebral aunque finalmente se confirmó que su médula ósea se cortó a la altura de la séptima vértebra y afectó la región del pecho para abajo.

CAMPAÑA DE APOYO

El accidente causó conmoción en el ciclismo alemán. Vogel era la deportista de mayor éxito en la historia del ciclismo de pista del país. En Londres 2012 ganó de forma inesperada el oro olímpico junto con Miriam Welte y en Río de Janeiro se alzó con el oro en carrera individual.

Su equipo, el Chemnitzer Erdgas, lanzó una campaña para recaudar donaciones bajo el hashtag #staystrongkristina con las que ha conseguido reunir unos 120.000 euros (138.000 dólares).

Por el momento, Kristina Vogel todavía se resiste a decir públicamente si iniciará una segunda carrera deportiva como paraolímpica, aunque sus palabras dejan esperanza a sus seguidores.

"Quizás logro una medalla número doce en algún otro lugar", señaló. Su mánager, Jörg Werner, subrayó que no está obligada a seguir ejercitándose como deportista de élite, sino que tiene abiertas "muchas otras posibilidades".