Yates: "Movistar me preocupa, tienen la fuerza de ser mayoría"

Publicado 08/09/2018 19:22:56 CET

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista británico Simon Yates (Mitchelton-Scott) no quiso venirse arriba tras ganar este sábado la decimocuarta etapa de la Vuelta a España y alzarse al liderato, ya que reconoció su preocupación por la fuerza y "mayoría" del Movistar Team.

"Sigo siendo el mismo corredor que en el Giro. La única diferencia es la preparación. La idea ha sido la de ir mejorando a medida que la carrera avanzaba en vez de estar al máximo desde el inicio. No conocía el puerto final, solamente vi un vídeo y luego algunas imágenes esta mañana", dijo.

Yates se apuntó el exigente final en Les Praeres y metió unos segundos a Alejandro Valverde y Nairo Quintana. "En un inicio he sido conservador, porque no sabía lo duro que se podría poner el puerto. Me lo he tomado con calma y he esperado al mejor momento para arrancar", apuntó.

Después de quedarse sin la victoria final en el Giro por el empuje del Team Sky, Yates reconoce el peligro de que se repita la historia con el equipo telefónico, con el español y el colombiano a 20 y 25 segundos de su maillot rojo. "No se puede decir que esté dominando, porque solamente hemos tenido un final en un puerto larga, en la 9ª etapa, y las diferencias siguen siendo pequeñas", comentó.

"Mañana es un tipo de esfuerzo diferente. Prefiero puertos más largos, porque en esfuerzos como los de hoy siempre estás al límite. Si mantengo las mismas piernas mañana, estaré contento. Movistar tienen la fuerza de ser mayoría y es algo que me preocupaba, pero he hecho mi carrera y esperado al momento oportuno", finalizó.