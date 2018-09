Yates: "Todavía no quiero hablar de victoria"

Publicado 14/09/2018 19:22:41 CET

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista británico Simon Yates (Mitchelton-Scott) ha asegurado este viernes que, pese a reforzar su liderato en la Vuelta a España en Andorra sobre Alejandro Valverde (Movistar) y el resto de rivales, no quiere todavía "hablar de victoria" a falta de dos etapas.

"Todavía no quiero hablar de victoria porque la carrera aún no ha terminado y por cualquier circunstancia se puede ir todo al traste", reconoció a los medios.

Yates, segundo en Naturlandia a 5 segundos del ganador Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) y sacando tajada sobre Valverde o Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), ahora es tercero en la general, atacó a 10 kilómetros de la meta para ganarse esa ventaja.

De cara a este sábado y a la etapa decisiva con final en el Coll de la Gallina, no cree que todo esté sentenciado. "No, es una etapa muy dura y como he dicho antes sé que todo puede cambiar en un día, así que me voy a mantener concentrado hasta Madrid", reiteró.

"Ha sido uno de los días que he subido más lento, también ha sido una subida más larga y puede ser ese el motivo. No ha habido cambios desde el Giro, soy el mismo corredor y la única diferencia ha sido que he realizado una preparación diferente", comentó sobre la etapa de este viernes.

Pese a gastar fuerzas, cree que el resto de rivales también lo hizo y confía en su equipo. "Está claro que todo se resiente pero el resto han gastado también, el equipo ha estado estupendo de principio a fin y sé que volverán a estarlo este sábado", auguró.