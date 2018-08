Alonso rechazó dos ofertas de Red Bull para 2019

Actualizado 24/08/2018 0:46:08 CET

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) desveló este jueves que rechazó hasta dos oferta este año de Red Bull para 2019, antes de tomar la decisión de dejar el Mundial la próxima temporada.

En una entrevista a 'Sky Sports', Alonso insiste en que su decisión de dejar el 'Gran Circo' se debe a buscar nuevos retos que no le ofrece ahora mismo su presencia en la Fórmula 1.

"La F1 no me da los retos que busco y que me pueden hacer mejor piloto", apuntó, al tiempo que respondió con un "sí" rotundo a si le fue ofrecido el asiento de Daniel Ricciardo, quien anunció su salida de Red Bull para irse a Renault.

"He tenido un par de ofertas este año de uno de esos tres equipos", dijo Alonso, refiriéndose al equipo austriaco, después de que en rueda de prensa dejara claro que para seguir en la F1 tendría que estar en la pelea por el Mundial, donde están solo Mercedes y Ferrari ya con sus pilotos "claros para los próximos años".