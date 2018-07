Piquet (Renault): "Podemos conseguir la séptima y la octava plazas"

Actualizado 31/03/2008 17:24:00 CET

SAKHIR (BAHREIN), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto brasileño Nelson Piquet Jr. (Renault) coincide con su compañero Fernando Alonso en su intención de entrar en los puntos en el Gran Premio de Bahrein, tercera prueba del Mundial, y cree que pueden lograrlo en la carrera del próximo domingo.

"Mi objetivo es entrar en los puntos. Era también el objetivo para Malasia, pero, desafortunadamente, no tuve ocasión de lograrlo. Fernando ha acabado en los puntos en las dos primeras carreras y me gustaría seguirle y conseguir puntos importantes para el equipo. Creo que podemos conseguir la séptima y la octava plazas y tenemos que estar preparados para aprovechar las oportunidades que se nos presenten", afirmó.

El 'rookie' aseguró estar satisfecho con su undécima plaza en Malasia donde tuvo un fin de semana "mucho más positivo" que en su debut en Australia. "Pude rodar mucho en cada sesión y eso me permitió encontrar un buen ritmo", indicó.

De todos modos, lamentó no haber tenido una "buena sesión de calificación" algo que debe "mejorar". "La carrera fue difícil y me vi parado por el tráfico aunque no terminé muy lejos de Fernando y estoy contento por haber completado mi primer Gran Premio. Es muy importante para mí", añadió.

Por otra parte, confesó que Sakhir no es de sus "circuitos favoritos", aunque conocerlo le da "ventaja". "Podré empezar a trabajar en la puesta punto del coche con los ingenieros en cuanto empiecen los entrenamientos, en vez de tener que aprenderme el circuito. Me permitirá estar más tranquilo", apuntó.

Por último, considera que no se puede hacer "nada especial" para sortear la arena en el trazado. "Sólo puedes mantenerte en la parte limpia del circuito e intentar no cometer errores", apostilló.

Por ello, augura una prueba emocionante. "Creo que la carrera puede ser más accidentada, como en Melbourne, con los pilotos cometiendo errores más fácilmente por las nuevas reglas y la ausencia de ayudas a los pilotos", finalizó.