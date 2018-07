Vettel (Red Bull): "La tercera plaza es un buen lugar para empezar"

Actualizado 22/09/2012 21:47:38 CET

El piloto alemán Sebastian Vettel (Red Bull), quien finalizó tercero en la calificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, se mostró ambicioso de cara a la carrera de este domingo al asegurar que han sido "competitivos" y que el "objetivo es hacer una buena carrera".

"Hemos sido competitivos este fin de semana y nuestro objetivo es tener una buena carrera mañana. La tercera plaza es un buen lugar para empezar", destacó Vettel al término de la calificación.

Sin embargo, el germano se lamentó del rendimiento de su monoplaza en la definitiva Q3 en la que se decidían los puestos de la parrilla. "Es difícil saber lo que ha pasado. Estábamos bien hasta el final de la Q2. En la Q3 no he podido hacerme con el circuito y mejorar. No he notado bien los neumáticos y no he podido hacer una gran vuelta", explicó.