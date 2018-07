Niki Lauda: "Hamilton y Alonso son los aspirantes lógicos al título"

Actualizado 22/08/2007 17:06:58 CET

"Los pilotos son egocéntricos, mocosos malcriados"

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El triple campeón del mundo de Fórmula 1 Niki Lauda apunta al español Fernando Alonso y a su compañero en McLaren-Mercedes, Lewis Hamilton, como los grandes favoritos al título en la presente temporada, a falta de seis pruebas por disputarse.

"Claramente veo a Hamilton y Alonso como los aspirantes más lógicos al título por el comportamiento del coche y ya que son pilotos que van en la dirección correcta", aseguró en una entrevista a 'www.formula1.com' que recoge Europa Press.

Además, asegura que Kimi Raikkonen (Ferrari) no puede relajarse. "Si Kimi (Raikkonen) se retrasa, estará sin opciones y el Mundial será un duelo entre los pilotos de McLaren-Mercedes", añadió.

Por otra parte, aseguró que la rivalidad entre el asturiano, bicampeón del mundo, y el inglés, líder del campeonato, es "normal en las relaciones entre compañeros de equipo", pese a los incidentes en la calificación en el pasado Gran Premio de Hungría.

"Los pilotos tienden a ser egocéntricos, mocosos malcriados. Usan tretas legales e ilegales para ganar a su compañero. El único problema es que tienes que hacerlo de forma inteligente o si no te podrán pillar como a Alonso, que fue relegado cinco posiciones en la parrilla", aseguró.

Además, el ex piloto austriaco considera que la escudería de las 'flechas plateadas' no emitirá órdenes de equipo para favorecer a ninguno de sus dos corredores. "Debido a las normas no se darán órdenes de equipo. Pero al final da igual si gana Hamilton o Alonso, pues gana McLaren-Mercedes y eso es lo que importa", aseguró.

Por otra parte, considera que Ferrari está sufriendo por su "irregularidad", que compromete sus opciones de cara al título de constructores. "En algunas carreras han estado muy bien, y en otras más flojos. Pero ahora hay que meter los dos coches en los puntos pues es lo que decidirá ganar o perder el Campeonato", explicó.

Por último, el ex piloto considera que BMW ha sido "la sorpresa del año". "Rápidamente han hecho un equipo que está continuamente oliendo el podio. Aparte de Hamilton, para mí son los grandes triunfadores de la temporada", finalizó.