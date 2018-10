Leclerc se acuerda de Bianchi tras el "sueño hecho realidad" de fichar por Ferrari

Publicado 11/09/2018 11:07:54 CET

El piloto monegasco Charles Leclerc, flamante fichaje de Ferrari para 2019, ha difundido un sentido mensaje de agradecimiento a todas las personas que le han ayudado a cumplir su "sueño" en el que destaca una referencia al malogrado Jules Bianchi.

"Los sueños se hacen realidad ... Voy a pilotar para Ferrari para en el Mundial de Fórmula 1 2019. Estaré eternamente agradecido a Ferrari por esta oportunidad que me brinda", escribió Leclerc en las redes sociales nada más anunciarse su contratación para 2019.

Tras agradecer los apoyos de su familia y de su mánager Nicolas Todt, Leclerc también quiso acordarse de Bianchi, piloto de la academia de jóvenes pilotos de Ferrari, igual que él, y que falleció en 2015 a consecuencias de un grave accidente sufrido en el Gran Premio de Japón del año anterior.

"A Jules, gracias por todo lo que me enseñaste, nunca te olvidaremos, ni a todas las personas que me apoyaron y creyeron en mí. Trabajaré más duro que nunca para no decepcionaros. Pero antes hay una temporada por terminar con un equipo increíble que me dio la oportunidad de luchar y mostrar mi potencial. Vamos, Sauber", concluyó.