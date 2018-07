Sainz: "Estoy más disgustado por cómo ha ido todo después de la salida que por mi accidente"

Publicado 08/07/2018 17:27:16 CET

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Renault) ha lamentado este domingo su abandono en el Gran Premio de Gran Bretaña, décima prueba del Mundial de Fórmula 1, al admitir sentirse "más disgustado por cómo ha ido todo después de la salida que por el accidente" en la vuelta 38 con el francés Romain Grosjean (Haas).

"Una pelea dura, típica de después de un 'safety car'. Con la 'soft', yo tenía un poco más de 'grip' y queriendo adelantar", resumió Sainz sobre el inicio de la carrera, que le fue bien hasta ese incidente con Grosjean. "Un accidente que puede pasar en carrera también. Estoy más disgustado por cómo ha ido todo después de la salida que casi por el accidente", añadió ante los micrófonos de Movistar Plus.

Además, el piloto madrileño analizó su gran salida en el circuito de Silverstone. "He ganado siete posiciones con la rueda media, mientras que todo el mundo salía con la 'soft'. Una de las mejores salidas de mi vida; me he puesto ya en los puntos, que era el objetivo de hoy, y luego hemos perdido dos posiciones en la parada de una forma que no me esperaba", dijo.

Asimismo, negó que ese mal resultado fuese por el tráfico u otros factores similares. "Ha sido por otra cosa: cosas de carreras, de estrategias... que no merece la pena comentar aquí. En general, por mi parte creo que ha sido una carrera buena y hay que pasar página", afirmó finalmente, mandando un aviso de soslayo a los ingenieros de Renault.