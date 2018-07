Sainz: "Los Haas están más en la liga de delante que en la nuestra"

Actualizado 30/06/2018 17:20:10 CET

El piloto español Carlos Sainz (Renault) ha lamentado, a pesar de ser noveno este sábado en la jornada de calificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, que los coches del equipo Haas están "más en la liga de delante" que en la lucha con su monoplaza, que es similar.

"Buena 'qualy' por parte nuestra. Creo que hemos mejorado con respecto a ayer. Ayer no éramos equipo de Q3 y hoy sí. Lo negativo, la distancia con los Haas; están más en la liga de delante, casi con los Red Bull, que en la nuestra", comentó Sainz ante los micrófonos de Movistar Plus tras la jornada calificatoria en el circuito Spielberg.

"Éste es un circuito perfecto para nuestros rivales, como Haas. Pero ya veníamos de un circuito difícil como el Paul Ricard... Noveno y en la Q3, así que contento", resumió el piloto madrileño, que en el anterior Gran Premio de tuvo buenas prestaciones durante la carrera hasta las últimas seis vueltas.

Respecto a un incidente que tuvo este sábado con el coche del alemán Sebastian Vettel (Ferrari) en la Q2, Sainz restó importancia a lo sucedido: "Creo que simplemente él no me ha visto, no le han avisado por radio... y ya está", afirmó.

Por último, detalló un poco de la estrategia que seguirá para los neumáticos con su Renault. "Saliendo con goma ultrablanda, los coches de detrás al principio nos van a apretar; cuando pongamos los 'soft', recuperaremos eso que perdamos con la ultrablanda", aseguró.