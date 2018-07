Sainz: "Habríamos dado un paso adelante en el Mundial"

Publicado 24/06/2018 20:47:39 CET

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Renault) lamentó el "problemilla" final que les sacó de la sexta plaza que controlaron durante gran parte del Gran Premio de Francia este domingo, para terminar octavo y dejar escapar un "paso adelante en el Mundial".

"Ha sido una pena porque era el fin de semana perfecto. Un sexto puesto después de una calificación perfecta, un ritmo bueno y de repente ese problemilla cinco o seis vueltas del final nos cuesta puntos. Es una pena, pero qué se le va a hacer. Una pena porque aquí, en casa, nos merecíamos ese sexto puesto", afirmó.

El madrileño se mostró algo contrariado en declaraciones a Movistar Plus. "El coche en la segunda mitad de carrera iba muy bien. Una pena no haber sumado más puntos hoy. Habríamos dado un paso adelante en el Mundial", comentó.

"Ha sido una salida un poco caótica, la primera vez en un circuito nos falta referencia. No sabíamos muy bien cómo iba a ser la primera curva. Yo he podido atajar por dentro y pasarlos. A partir de ahí he tenido buen ritmo. Bottas no iba a pasar a Magnussen y por tanto no me iba a pasar a mí", resumió.