Sainz: "En una pista menos favorable que Spa, hemos conseguido arañar otra Q3 y puntos"

Publicado 02/09/2018 17:25:45 CET

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Renault) ha afirmado este domingo, después de ser noveno en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que en su escudería han conseguido "arañar otra Q3 y puntos en una pista menos favorable" que la de Spa-Francorchamps.

"Contento porque me he reencontrado bastante con el coche después de un fin de semana difícil como Spa. Este fin de semana he ido más cómodo; quizá en una pista menos favorable que Spa, hemos conseguido arañar otra Q3 y puntos. Así que hay que ser positivos", comentó Sainz ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Sí es verdad que en Monza me faltaba conseguir puntos. Es de mis circuitos favoritos, así que contento. Buen fin de semana, en general. La carrera, como esperábamos, complicada. Comparado con la 'qualy', pues ya veis que sin DRS faltaba bastante velocidad punta. Pero hemos hecho todo lo que hemos podido y he colocado el coche lo más arriba que creo que he podido estar", agregó el piloto madrileño.

Sainz también recordó que el francés Esteban Ocon y el mexicano Sergio Pérez, ambos de Force India, "han acabado muy por delante" de él en Monza. "Lo que pone más en valor todavía que en la 'qualy' de ayer consiguiésemos estar por delante de ellos. Hoy en carrera, sin DRS y sin rebufo, pues nos costaba bastante más; pero bueno, contento porque, si no hay más... no hay más", concluyó Sainz.