Sainz: "Si no hay confianza y no hay 'grip', es imposible"

Publicado 25/08/2018 17:38:16 CET

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Renault) ha descrito como "imposible" su desempeño en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 "si no hay confianza y no hay 'grip'" en su coche, desventajas que ha notado tras acabar en la 16ª posición de la jornada clasificatoria.

"El coche se mueve mucho de atrás y no hay 'grip'. En un circuito como Spa, en el que necesitas confianza en el tren trasero para atacar las curvas rápidas, pues... si no hay confianza y no hay 'grip', es imposible", dijo Sainz ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Ha sido llegar a la 'qualy' y, de repente, me he encontrado un coche que no era el que llevaba conduciendo todo el fin de semana. El equipo lo ha visto en los datos, tenemos que analizar el porqué y aprender de ello, porque sinceramente ahora mismo no entiendo muy bien por qué", añadió el piloto madrileño.

Además, Sainz admitió que "estaba contento" con su monoplaza justo antes de la definitiva sesión calificatoria. "Contento de cómo se comportaba el motor y nuestra velocidad en recta; y ha sido llegar a la Q1 y, de repente, empezar a tirar para hacer una vuelta y desde la primera curva he visto que el coche no iba", reiteró finalmente.