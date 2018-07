Sainz: "Es sorprendente porque no estamos donde esperábamos"

Publicado 07/07/2018 16:57:47 CET

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Renault) ha lamentado su decimosexto puesto de este sábado en la jornada de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña, décima prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, al describirlo como "sorprendente porque no estamos donde esperábamos".

"Es la primera 'qualy' que no estoy en la Q3. Ha sido un fin de semana duro para el equipo. Es sorprendente porque no estamos donde esperábamos. Estábamos buscando rebufos y otras cosas para recuperar un par de décimas", comentó el piloto madrileño ante los micrófonos de Movistar Plus, tras no superar la Q1 en el circuito de Silverstone.

"Hemos perdido bastante al final, había un poquito de tráfico en el primer sector y yo no iba del todo cómodo con el coche", dijo sobre su última intentona en esa primera tanda clasificatoria. "Cuando está todo tan apretado, cuando pierdes una décima en un sitio... ya es muy difícil recuperar", reflexionó Sainz finalmente.