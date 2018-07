Vettel, sancionado con tres posiciones por estorbar a Sainz

Publicado 30/06/2018 21:02:26 CET

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) saldrá en la sexta posición del Gran Premio de Austria, novena prueba del Mundial de Fórmula 1 que se disputa este domingo, después de haber sido sancionado por estorbar al español Carlos Sainz (Renault) en la sesión de calificación.

Los comisarios de carrera aseguran que Vettel impidió que Sainz mejorase su tiempo en la Q2, motivo suficiente para penalizar su comportamiento con tres posiciones. De esta forma, el germano que había conseguido la tercera plaza partirá desde la sexta.

"Obviamente, no tenía intención de bloquearlo", dijo Vettel después de la sesión. "Estaba mirando en el espejo, lo pasé y terminé mi vuelta y no me dijeron nada. Así que no pude ver nada, revisé nuevamente después de la curva 1 y no vi nada", aseguró el alemán.

Afortunadamente para Sainz, el incidente no le impidió avanzar a la Q3 y finalmente se clasificó en novena posición. En cuanto al resto de la parrilla, Kimi Raikkonen (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) y Romain Grosjean (Haas), todos suben un puesto en la parrilla a la tercera, cuarta y quinta plaza, respectivamente.