Abidal, nuevo secretario técnico del Barça: "Espero poder estar detrás de más títulos"

19/06/2018

BARCELONA, 19 Jun.

El nuevo secretario técnico del FC Barcelona, Éric Abidal, ha asegurado este martes en su presentación que confía en poder añadir al palmarés que hizo en su etapa como jugador blaugrana "más títulos" gracias a su trabajo en la secretaría técnica, donde tendrá como ayudante a Ramon Planes, y ha asegurado que es un "orgullo" para él poder volver a su "casa".

"No creo que mi situación en el club cambie. Formar parte de este club es un orgullo, y el objetivo es ganar títulos y espero poder estar detrás de más títulos. Tengo la experiencia como jugador, dentro del vestuario, y puedo hacer que haya una comunicación interesante con el vestuario", aseguró en rueda de prensa.

El francés aseguró que es un placer volver al FC Barcelona. "Este club es mi segunda casa. Quiero agradecer al club haber apostado por mí para un cargo muy importante. Me he preparado muchos años para tener esta posibilidad, ya soy parte del club y estoy seguro de que todos juntos haremos un buen trabajo", aseguró.

"Conozco muy bien el vestuario, la actitud de los jugadores, y lo que se necesita en el día a día para la gestión de los contratos, además de los contactos que pueda tener. Me gustaría compartir los valores que tengo a los jugadores", señaló al respecto un Abidal que sabe que su cometido será atar el mercado francés.

"Es importante el trabajo en el día a día con el equipo, pero no sólo esto, mirar al mercado francés porque es muy interesante para los grandes clubes. Hay que controlar a los jóvenes y contratarlos en el mejor momento", aportó.

Abidal ya ha hablado con el entrenador, Ernesto Valverde, pero no todavía de nombres. "No hemos tenido tiempo de hablar de jugadores en concreto. Pero todo estaba planificado a nivel interno. Ahora hay que hablar con las personas implicadas. Tenemos buenos jugadores y habrá que hacer un equipo competitivo para ganar títulos", reiteró.

Sobre la cantera y la Masia, aseguró que seguirán poniendo esfuerzo en sacar más perlas, aunque no puedan ser tantas como los Busquets o Pedro de su época como jugador. "En aquella época conmigo de jugador subieron muchos jugadores de la cantera, pero es difícil que siempre puedan subir tantos porque tampoco se pueden hacer colas", relativizó.

Por otro lado, no quiso entrar en debates sobre el haber ido en la lista electoral de Joan Laporta en los últimos comicios. "He hablado con Laporta hace poco, también he hablado con el presidente Bartomeu, y mi decisión es esta. Yo soy del Barça, estoy muy contento de volver a casa y ayudar a los que están. Hablo de presente y no de futuro", concluyó.

Por su parte, el manager general deportivo, Pep Segura, aseguró que Abidal ocupa el cargo por decisión suya y en base a tres motivos. "Que Abidal esté aquí es cosa mía, depende de mí. Hay tres cosas importantes en un secretario técnico, la implicación en el día a día con la plantilla, estar al lado del 'staff' y de los jugadores, y lo cumple a la perfección porque hace cuatro días que era jugador. Podrá transmitir las inquietudes de los jugadores", señaló.

"El segundo concepto para escoger a Éric es su conocimiento del mercado internacional. Ha salido en prensa que no tiene experiencia, pero hace tiempo que ha manifestado su voluntad de ser profesional en este campo y se ha preparado, con el curso de la UEFA, pero además ha tenido la voluntad de conocer el funcionamiento interno de varios clubes europeos", añadió.

Por último, intuye que Abidal puede ser clave a la hora de entrar en el mercado francés. "Hoy por hoy el mercado futbolístico francés es el que más alimenta a las ligas europeas, es un mercado potencialmente importante para nosotros y su ascendencia en ese mercado puede ser un valor muy importante para el club", señaló. "Otra cosa es la imagen que dejó cuando era jugador y cuando salió de nuestro club. Queremos que todos los técnicos del club tengan ese criterio y esa integración en el club", concluyó Segura.