El abogado de Blatter espera que el TAS les cite "tan rápido como sea posible"

Publicado 21/12/2015 18:46:23 CET

ZURICH, 21 Dic. (Reuters/EP) -

Richard Cullen, uno de los abogados de Joseph Blatter, demandó este lunes al Tribunal de Arbitraje Deportivo que les cite "tan rápido como le sea posible" sobre la apelación contra la sanción de ocho años de inhabilitación al mandatario suizo.

"El caso llegará al TAS y esperamos acudir allí tan rápido como les sea posible. Lo estamos estudiando ahora", indicó Cullen, abogado estadounidense de Blatter, tras conocer la sanción del Comité de Ética de la FIFA.

El castigo a Blatter ha sido por simplemente por violaciones del código ético y no por "algún cargo de corrupción o soborno", algo que no ha "sorprendido" a sus representantes legales porque "no había pruebas que soportasen esas alegaciones".