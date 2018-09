Allegri: "Cristiano Ronaldo ha aumentado nuestra autoestima"

Publicado 18/09/2018 20:54:17 CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, ha asegurado que la presencia de Cristiano Ronaldo, que este fin de semana se estrenó como goleador con la 'Vecchia Signora', hace aumentar la "autoestima" del equipo, y ha afirmado que este miércoles (21.00 horas), en el estreno de la Liga de Campeones, se enfrentan a un rival "complicado" como el Valencia en un "estadio difícil" como Mestalla.

"Ha hecho aumentar nuestra autoestima porque es el mejor del mundo, que en los últimos años ha compartido con Messi el Balón de Oro y el título de máximo goleador de la 'Champions'. Pero la Juventus ha jugado en los últimos cuatro años dos finales y en otras dos ocasiones, tanto ante el Monaco como ante el Real Madrid, le han eliminado con gol en el último minuto, así que sigue con su proceso de crecimiento de autoestima", señaló en rueda de prensa.

Además, el técnico italiano no rechazó el papel de favorito en la 'Champions', pero advirtió del peligro de confiarse. "Seguramente estamos entre los 4 o 5 favoritos, pero es no sirve de nada decirlo. Sirve la calma e ir paso a paso. Nuestro objetivo es estabilizarnos entre los cuatro primeros, pero la Liga de Campeones es una competición extraña, donde un error es suficiente para cambiarlo todo. Primero tenemos que pensar en mañana, ya que no será un partido fácil, contra un rival complicado y en un estadio difícil", manifestó.

"Mañana necesitamos un gran partido del equipo, de mañana depende mucho el camino en la Liga de Campeones. Si mañana el resultado es positivo, el camino será fácil, pero en caso negativo, el grupo se pondrá cuesta arriba", continuó.

Por otra parte, Allegri no desveló con quién saldrá en Mestalla. "Hasta el entrenamiento de mañana todavía tendré algunas dudas sobre el once, me cuesta dejar a alguien fuera. Seguro que jugarán Chiellini y Bonucci", dijo. "Dybala está bien. El domingo hizo un buen partido técnica y físicamente. Está creciendo, como todo el equipo", añadió sobre el argentino.

Por último, el preparador transalpino habló del incidente protagonizado por Douglas Costa, sancionado con cuatro partidos por escupir hasta en tres ocasiones al jugador de Sassuolo Federico Di Francesco. "Tuvo un momento de apagón que no debería suceder, pero eso les sucede a todos. Pagará con cuatro partidos, el club no apelará; será mes y medio de descanso", afirmó.

"Sufrimos un daño a nivel de equipo, tuvo un momento de 'schock', algo lejos del comportamiento limpio que siempre ha demostrado en el campo. Por lo general, si se cruza con una mosca la esquiva... Está muy triste, sorprendido, y tendrá ocasión de demostrar que no fue un episodio que forme parte de su carácter", concluyó.