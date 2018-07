Amaya no continuará en el Rayo Vallecano la próxima temporada

Publicado 21/06/2018 20:36:11 CET

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano ha confirmado este jueves que el futbolista Antonio Amaya no continuará en el club madrileño, que afrontará la próxima temporada su regreso a la Primera División tras dos campañas en LaLiga 1/2/3.

"El Rayo Vallecano informa que Antonio Amaya no seguirá siendo jugador del primer equipo la próxima temporada. Desde el Club queremos agradecerte Antonio tu profesionalidad y tu entrega defendiendo los colores y los valores de la franja desde que entraste a las categorías inferiores del Rayo a los ocho años. Te deseamos todo lo mejor", apuntó la entidad a través de un comunicado en su página web.

Amaya disputó un total de 254 partidos oficiales con el conjunto vallecano, el octavo jugador que más encuentros disputó en la historia del club, marcando 10 goles. El futbolista también perteneció al San Sebastián de los Reyes, durante la 2003-2004, llegó al Wigan en la 2009-2010 y pasó tres campañas en el Betis (2011-2014) antes de su vuelta al Rayo, en el que acaba de consumar su tercera etapa.

"Llega uno de los momentos más difíciles de mi carrera deportiva. Después de empezar desde chiquitito a amar estos colores, llega el momento de despedirme. El Rayo es mi familia. Digo un hasta pronto porque en un futuro ojalá pueda volver a este club porque es lo que deseo de corazón", declaró el jugador en sus redes sociales.

El defensa señaló que quiere seguir en los terrenos de juego. "Me veo con fuerzas para seguir jugando. Me hubiera gustado haberme retirado en el Rayo, pero no se ha dado esa suerte. Tengo que aprovechar lo que Dios me ha dado, que es jugar al fútbol, y me veo con muchas fuerzas. No tengo pensado qué voy a hacer. Tengo que asumir que no soy jugador del Rayo y en un tiempo decidiré que hacer", añadió.