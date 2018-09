(Análisis) La 'Juve' de Cristiano y el United de 'Mou', obstáculos de nivel en el retorno 'che'

Publicado 15/09/2018 11:24:20 CET

El Valencia CF regresa a la Champions League, después de tres años de añoranza, con un duro Grupo H de fase de clasificación donde se las verá con la todopoderosa Juventus, nuevo destino de Cristiano Ronaldo, el tricampeón Manchester United y el campeón de la liga de Suiza, el BSC Young Boys.

En 2015, los 'che' se despedían de la Liga de Campeones en la fase de grupos tras no ser mejore que rivales de teórico menor potencial, o al menos parecido, como el Gent, Lyon y Zenit, y oara comprobar el último pase a octavos de final, hay que remontarse a la temporada 2012/13 cuando cayeron ante el PSG de Carlo Ancelotti.

Visitar Old Trafford o Turín, recibir a Cristiano Ronaldo o a un ex como Juan Mata, con José Mourinho de técnico, no se antoja fácil de digerir, aunque en Mestalla pueden aprovecharse de las dificultades que están pasando los 'red devils'.

LA JUVE MÁS FAVORITA PARA EL TÍTULO QUE NUNCA

Otro caso muy diferente es la Juventus, una seria candidata al título, más que nunca en los últimos años, que se ha reforzado con el objetivo de levantar su tercera 'Orejona'. Con la Serie A creciendo de nuevo, la siete veces campeona de manera consecutiva del Calcio buscará olvidarse de las finales perdidas de 2015 y 2017.

Más allá de la llegada de Cristiano Ronaldo y de todo lo que supone en 'clave Champions', el regreso de Bonucci (Milan) a la zaga o el punto de calidad que añadirá Emre Can (Liverpool) al centro del campo ponen a los bianconeri como candidatos a todo.

Sin embargo, todo lo acapara el portugués, que tras nueve temporadas en el Real Madrid, con el que ganó cuatro 'Champions' y cuatro de sus cinco 'Balones de Oro', busca nuevos retos y tratará de mostrar con su voracidad goleadora que puede quitar por fin el estigma de perdedora en la máxima competición europea (siete finales perdidas) que rodea a la 'Vecchia Signora'.

El de Madeira no volverá a jugar con Higuaín, que puso rumbo al Milan, algo que no debería de preocupar a Massimiliano Allegri, pues, fichajes aparte, cuenta con una sucesión de celebridades que pocos pueden alcanzar. Más allá del adiós también de Buffon (está Szczesny y llegó el joven Perin, candidato a sucesor de 'Gigi'), el entrenador livornés tiene doblada cada posición.

Así, a Cristiano se le habrán de sumar Pjanic, Bentancur, Khedira, Matuidi, Douglas Costa, Bernardeschi, Dybala o Mandzukic de mediocampo hacia arriba. Sin contar su fuerza por las bandas con Alex Sandro y los fichajes Leonardo Spinazzola (Atalanta) y Joao Cancelo, que jugará ante su antiguo equipo.

EL UNITED SIGUE SIENDO INESTABLE

En cambio, para otro equipo de Cristiano, no están siendo tiempos fáciles. Casi desde la marcha de Alex Ferguson, el Manchester United encadena temporadas que no terminan de estar a la altura del escudo. David Moyes, Louis van Gaal y ahora José Mourinho han ido desfilando por el banquillo 'red devil' sin apenas alegrías: una FA Cup y una Copa de la Liga.

Además, el díscolo entrenador portugués empieza su tercera temporada sin estar en sintonía con el club. Pidió un central todo el verano, viendo el irregular rendimiento de los Bailly, Lindelöf o Smalling, pero no llegó y el equipo no ha empezado nada bien la Premier ya con dos derrotas, una ante el modesto Brighton y un duro 0-3 en Old Trafford ante el Tottenham.

Apenas aterrizaron el fichaje del lateral derecho Diogo Dalot (Porto) y el del centrocampista brasileño Fred (Shakhtar Donetsk) para el subcampeón de la Premier League, que consiguió, al menos, retener al campeón del mundo Paul Pogba en una plantilla donde continúan los españoles David de Gea, Juan Mata, que vivirá un emotivo retorno a Mestalla, y Ander Herrera. En ataque, Alexis Sánchez y el portentoso Lukaku lideran una ofensiva muy joven donde se mantienen los 'Pross' Rashford y Lingard.

LOS SUIZOS QUE DERROTARON AL BASILEA

32 años después de su último título liguero, el Berner Sports Club (BSC) Young Boys volvió a ser la mejor escuadra de Suiza. A pesar de todo, eso no le valió, como ocurría hasta ahora con el campeón suizo -en los últimos años el FC Basel-, para clasificarse para la Champions League de manera directa. Para estar, tuvo que derrotar al Dinamo de Zagreb en el play-off.

Eliminando a los croatas, los de Berna se clasificaron por primera vez en la era 'Champions' para la fase de grupos. Más allá de las semifinales en la Copa de Europa de 1959, el Young Boys ha venido siendo un equipo del nivel de la Copa de la UEFA, aunque el año pasado no superó esa fase de grupos.

El ciclo del técnico austriaco Adi Hütter, que se marchó al Eintracht Frankurt de la Bundesliga alemana, acabó con la duodécima liga. Le reemplaza el hispano-suizo Gerardo Seoane, que jugó en el Deportivo de Ça Coruña (1998-2002) y procede del FC Luzern helvético.

En la plantilla, con mayoría de suizos (hay otro hispano-suizo en la figura del lateral izquierdo como Loris Benito) destacan el veterano delantero francés Guillaume Hoarau, ex del PSG y Bordeaux, y el serbio Miralem Sulejmani, ex del Ajax. Además, hasta diez futbolistas tienen origen africano.

Lo más positivo para el conjunto que juega de local en el estadio nacional de Suiza, ha sido la permanencia de todos sus hombres gol de la pasada campaña (Hoarau, Jean-Pierre Nsame, Roger Assalé, Sulejmani o Fassnacht).