(Análisis) El Porto de Casillas parte como favorito en un grupo de perfil 'bajo'

En uno de los grupos más igualados, por su perfil 'bajo', de la Champions League, el campeón de Rusia (Lokomotiv de Moscú), el de Turquía (Galatasaray) y el de Portugal (Porto) se encuentran con el subcampeón de Alemania (Schalke 04) en un grupo donde es difícil pronosticar el desenlace de cualquier posición.

De todos ellos, destaca, por su palmarés y su condición de doble campeón de Europa, el Porto de Iker Casillas, campeón de la Primeira Liga cinco años después. Tras varios proyectos que no terminaron de funcionar, entre ellos el de Julen Lopetegui, el portugués Sérgio Conceiçao ha posibilitado que los Dragones volvieran a estar por delante del Benfica a final de temporada.

El veterano guardameta madrileño, que fue suplente entre octubre y febrero de la temporada pasada, volverá a jugar en la Liga de Campeones, competición en la que debutó en un Olympiacos - Real Madrid de septiembre de 1999 y la que acumula el récord de 170 partidos disputados, una experiencia que espera aportar para que su equipo llegue al menos a los cruces.

Junto a él seguirán estando los también españoles Óliver Torres y Adrián López, no así Iván Marcano, que acabó contrato y se marchó a la Roma. También se marcharon, pero estos hacia la Premier, los laterales Ricardo Pereira (Leicester) y Diogo Dalot (Manchester United), que dejaron 44 millones de euros en las arcas del club del norte de Portugal.

El Porto ha optado por mantener el bloque ofensivo que les hizo campeones (Héctor Herrera, Corona, Brahimi, Aboubakar y compañía), y fichar alguna pieza concreta en defensa (Chancel Mbemba, del Newcastle) y en el centro del campo (Riechedly Bazoer, del Wolfsburgo y ex del Ajax).

EL JOVEN TEDESCO PROPICIA EL REGRESO DEL SCHALKE

El Schalke 04 es el único no campeón en este grupo, pero por nombre y por haber quedado segundo en la pasada Bundesliga parte también con muchas opciones de pasar. Su joven entrenador, Domenico Tedesco, de 32 años, ha devuelto al conjunto a Europa tras no disputar ninguna competición la pasada campaña y en la 'Champions' no estaban desde la 2014/15.

Sin embargo, esta vuelta la tendrá que hacer sin tres jugadores que fueron importantes la pasada campaña como el defensa Thilo Kehrer, que se marchó al PSG a pocos días del cierre del mercado, dejando 37 millones como compensación, y los talentosos medios Leon Goretzka (Bayern) y Max Meyer (Crystal Palace), que se marcharon con la carta de libertad en la mano.

Casi la mitad del dinero de Kehrer fue invertido en la contratación del pivote del Bayern Sebastian Rudy, y también llegaron otros centrocampistas como el español Omar Mascarell (Real Madrid) y Suat Serdar (Mainz). El central mundialista Salif Sané (Hannover/Senegal) y el delantero Mark Uth (Hoffenheim) -14 goles en la pasada Bundesliga-, han sido sus otras adquisiciones importantes.

EL LOKOMOTIV VUELVE 16 AÑOS DESPUÉS Y COMO CAMPEÓN

Por otra parte, el Lokomotiv de Moscu de Yuri Siomin vuelve a la Champions League 16 años después y con el sueño de meterse en octavos aprovechando cierto resurgir del fútbol ruso tras lo sucedido en el Mundial de este verano.

El conjunto moscovita, sin embargo, no ha empezado demasiado bien la Russian Premier League, sólo dos victorias en siete partidos, y cayó en la Supercopa en un derbi ante el CSKA, y además ha incorporado a pocos jugadores para su vuelta a la Liga de Campeones.

El central alemán Benedikt Höwedes, el ex del Sevilla Krychowiak y los delanteros Eder -quien marcó el gol que le dio la Euro a Portugal en 2016- y Fedor Smolov -titular con la selección de Rusia hasta la irrupción en el Mundial del gigante Dzyuba-, son sus principales referencias en un equipo donde siguen Jefferson Farfán y Manuel Fernandes.

SIN GOMIS SERÁ MÁS DIFÍCIL PARA EL 'GALATA'

El último campeón de la terna es el Galatasaray. El club que entrena el carismático exseleccionador turco Fatih Terim volvió a ganar la Süper Lig tres años después y se ganó el derecho a volver a escuchar el himno de las estrellas tras dos años de ausencia.

De hecho, esa de 2015/16 cuando se enfrentó al Atlético de Madrid había sido la última participación en Europa, pues al año siguiente no se clasificaron para ningún torneo y en el pasado curso fueron eliminados en la Q2 de la Liga Europa ante el Östersunds sueco.

El reto para los 'cim-bom' será más difícil ya que se ha marchado su goleador. Bafétimbi Gomis, autor de 15 tantos, se ha ido a Arabia Saudí, y la temporada ha comenzado con derrota en la Supercopa ante el Akhisarspor -rival del Sevilla en la Liga Europa-.

Viejos conocidos de la Liga como Sofiane Feghouli (Valencia y Almería) y Garry Rodrigues (Elche) comparten vestuario con jugadores del nivel de Fernando (Manchester City o Porto), Belhanda (Montpellier, Schalke o Dynamo Kiev), Derdiyok (Bayer Leverkusen), el guardameta de la selección uruguaya Fernando Muslera y el nuevo lateral zurdo japonés Yuto Nagatomo.