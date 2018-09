(Análisis) PSG, Liverpool y Napoli buscan sobrevivir al 'grupo de la muerte'

Publicado 15/09/2018 10:26:46 CET

El 'grupo de la muerte' de la primera fase de la Liga de Campeones lo componen en esta ocasión el Paris Saint-Germain, campeón de Francia, el Liverpool, subcampeón de la pasada Champions League, el Napoli, subcampeón de Italia, y un equipo campeón de Europa como el Estrella Roja que vuelve a la máxima competición continental 25 años después.

Contando con las pocas opciones del campeón de la liga de Serbia, para incluso clasificarse como tercero y acceder a la Liga Europa, se hará difícil saber cual de entre el PSG, Napoli y Liverpool se quedará fuera de la Champions antes de fin de año.

Por proyecto y por empuje económico, el Paris Saint-Germain habría que exigirle más y por historia y por su rendimiento del año pasado, al Liverpool. Quizás al Napoli, que se le ha ido el arquitecto del proyecto Maurizio Sarri, pero que le ha llegado un gran continuador de estos y que ya sabe lo que es ganar la Copa de Europa -y la conoce como pocos- como Carlo Ancelotti, se la he de pedir menos sin descartarle.

EL NUEVO INTENTO DEL PSG, AHORA CON TUCHEL

En su enésimo salto al título europeo, el PSG volvió a apuntalar la plantilla sin tantos refuerzos como el año pasado. Al no haber sanción del Fair Play (aunque sí unas cuantas ventas), pudo mantener tanto a Neymar como a Mbappé (que ya es de su propiedad, tras un año cedido por el Monaco).

Ha llegado Buffon (gratis) para blindar la portería con experiencia, aunque de momento le gana la partida el joven Areola, para unir esfuerzos y ganar un trofeo que ni club ni italiano tienen en su palmarés. Además, dos defensas de la Bundesliga (Thilo Kehrer del Schalke 04 y Juan Bernat del Bayern) y el delantero camerunés Choupo-Moting, a quien conoce muy bien el germano Thomas Tuchel.

Tuchel es el nuevo entrenador del PSG tras el adiós de Unai Emery. El alemán, tras un año sabático, vuelve al primer plano para intentar plasmar en París lo que consiguió en el Mainz 05 (2009-2014) Dortmund (2015-2017), que más allá de la Copa de Alemania de 2017, destacó por el juego desplegado.

El alemán, que está probando con línea de tres centrales y que ya ha conseguido la Supercopa francesa, está siguiendo la práctica que utilizaba en Bundesliga de probar a muchos jóvenes. Ya han tenido minutos Stanley N'Soki (1999), Moussa Diaby (1999), Antoine Bernede (1999) o el hijo del Balón de Oro de 1995 George Weah, Timothy Weah (2000).

Pero por encima de todo, lo que le hace ser candidato es contar con un potente equipo, liderado por quizá la mejor pareja desequilibrante del momento. El brasileño Neymar quiere liderar el proyecto hacia la 'Champions', pero ahora compartiendo más galones con un Mbappé, que brilló en el pasado Mundial, y que amenaza con parecerse, mejorado, al que se dio a conocer en el Monaco. Y sin olvidar a un Edinson Cavani que garantiza goles.

Si este trío aparca cualquier tipo de egoísmo, sobre todo en Europa, el PSG será de nuevo un serio candidato porque mantiene sus buenos valores en defensa con Marquinhos y Thiago Silva, y sus armas en el medio con Rabiot, Draxler, Verratti o Di María o Cavani.

EL SUBCAMPEÓN MEJORADO

El año pasado fue una sorpresa que el Liverpool de Jürgen Klopp -amigo de Tuchel- estuviese en Kiev el día de la final. Sin embargo, el buen hacer del tridente de ataque compuesto por Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino, hizo posible que el juego de transiciones y de fortísima presión de Jürgen Klopp estuviese presente tras eliminar, sobre todo, al Manchester City de Pep Guardiola.

Al buen equipo que llegó a la final el año pasado, eléctrico como su técnico, se les han sumado varias piezas que elevan el nivel del equipo. El internacional brasileño Alisson (Roma) es el nuevo arquero que pretende reforzar una zona 'tocada' tras la actuación de Karius en la final ante el Real Madrid y que mostró su nivel en la Serie A, mientras que el centro del campo se refuerza con el brasileño Fabinho (Monaco) y el guineano Naby Keïta (RB Leipzig), quien encaja como anillo al dedo en el juego de espacios que busca Klopp.

Al tridente que destacó el año pasado, muy lejos de cualquier tipo de egoísmo y siempre en beneficio del equipo, se ha unido un sustituto de categoría como el suizo Xherdan Shaqiri. La mala noticia es la lesión de larga duración de Oxlade-Chamberlain, a quien el propio club descartó hasta la temporada que viene, y que los pentacampeones de Europa no ficharon ningún defensa.

ANCELOTTI APORTARÁ CONOCIMIENTO

Pocos técnicos conocen tanto la Copa de Europa como Carlo Ancelotti. Ha sido campeón como jugador (1989 y 1990) y como entrenador (2003, 2007 y 2014), entre el Milan y el Real Madrid, y ahora, tratará de aprovecharlo con un equipo de un perfil más 'modesto' como el Napoli, que ya el año pasado no superó su primer grupo con el City y el Shakhtar.

El equipo partenopeo vive su primer año sin Maurizio Sarri, un técnico que cambió la forma de jugar en el San Paolo. El juego de posición que cautivó a los napolitanos y elevó aún más la categoría de jugadores como Dries Mertens, Lorenzo Insigne o José Callejón, tratará de evolucionar con un espíritu más tranquilo como el de 'Carletto'.

Sin Jorginho, que se marchó junto a Sarri a Stamford Bridge, parece que Hamsik, el capitán, tendrá función de primer centrocampista por delante de la defensa. Reina tampoco estará (llegaron el colombiano Ospina pues el primer reemplazo -Meret- se lesionó), pero el resto de jugadores claves se han quedado. Además, ha llegado el talentoso Amin Younes desde el Ajax y una de las promesas del fútbol español como Fabián Ruiz.

LA CENICIENTA CON UNA ESTRELLA ROJA

Como invitado en una fiesta de alta sociedad, aparece el Estrella Roja de Belgrado. Su última participación en la fase de grupos fue en 1993, dos años después de proclamarse campeón de Europa, cuando todavía existía Yugoslavia y solo habían pasado dos años de su conquista en la Copa de Europa de 1991, con los Robert Prosinecki, Sinisa Mihajlovic, Dejan Savicevic y compañía.

El presente es mucho menos esperanzador para el conjunto de Vladan Milojevic y por ello puede tener más mérito. Campeón de tres de las últimas cinco SuperLigas de Serbia, el Crvena Zvezda ha tenido que superar cuatro previas para estar en la fase de grupos: Spartaks Lietuva (LET), Suduva Marijampole (LIT), Spartak Trnava (SVK) y RB Salzburg (AUT).

Aunque han llegado jugadores como Marko Marin, el brasileño del Bordeaux Jonathan Cafú o el ex del Ajax y APOEL Lorenzo Ebecilio, el equipo está compuesto en su mayoría por producto nacional. No estará, eso sí, el extremo izquierdo Nemanja Radonjic, vendido al Olympique Marseille por 12 millones a pocos días del cierre de mercado. Serbia, con el Estrella Roja en Champions o no, sigue siendo un país productor.