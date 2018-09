(Análisis) Tottenham, Inter y PSV amenazan al Barça en el Grupo B

Publicado 15/09/2018 10:25:03 CET

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona quedó encuadrado en uno de los grupos más potentes de la Champions League, junto al Tottenham Hotspur de Mauricio Pochettino, el PSV Eindhoven del exbarcelonista Mark van Bommel y el Inter de Milán, que regresa a la Liga de Campeones seis años después.

Un grupo de mucho nivel donde, con permiso 'neroazzurri', el principal rival parecen los 'Spurs', el único equipo de la Premier League que no ha fichado, lo que no ocurría en Inglaterra desde 2003 (Leeds United). Sin embargo, y desde la llegada de Mauricio Pochettino, se trata de uno de los mejores clubes de las últimas ligas inglesas -aunque no ha ganado ningún título- y, por ello, es el principal rival del Barcelona por la primera plaza del grupo.

En este sentido, el conjunto catalán no tendrá que olvidar que la pasada campaña, el conjunto londinense ya fue capaz de clasificarse primero de grupo por delante del Real Madrid, con el que empató en el Bernabéu (1-1) y ganó en Wembley (3-1), aunque luego cayó en octavos ante la Juventus.

El hecho de que el Tottenham no haya fichado tiene puntos negativos, como podría ser no refrescar el vestuario, ni reforzarte en posiciones que el entrenador ha pedido mejorar, pero también positivas. Al no haber tampoco ninguna baja importante, el Tottenham acumulará más meses con el mismo equipo que el resto de participantes.

Los Lloris, Vertonghen, Trippier, Dier, Mousa Dembélé, Eriksen, Dele Alli, Son Heung-Min o Kane acumulan más horas de vuelo con Pochettino como piloto, con todo lo que eso implica de cara a trabajar diferentes estrategias o tácticas, o mejorar el propio método de juego.

De todos ellos, sobresale por encima la figura de Harry Kane, uno de los delanteros más reputados del mundo y que lleva brillando en las últimas campañas. De hecho, en 2017, fue el máximo goleador en año natural de las grandes ligas europeas con 56 goles, uno por partido prácticamente, y por delante de Leo Messi, muestra de su nivel.

Junto a él, hay también piezas importantes como el campeón del mundo Hugo Lloris, ahora en el centro de la polémica por ser detenido tras dar positivo en un control de alcoholemia, el centrocampista danés Christian Eriksen, 'cerebro' del equipo inglés y su jugador de más talento, con permiso de un Delle Ali, que aporta más físico a esa zona.

Además, Erik Lamela vuelve a ser uno más después de los 'eternos' problemas de cadera y hay que contar con el 'fichaje' Lucas Moura, quien tras llegar el pasado mes de enero, ya estará más asentado en el conjunto que disputará sus encuentros de la fase de grupos en Wembley, al no estar acabado su nuevo estadio.



DESDE 2012, EL INTER NO ESTABA EN LA CHAMPIONS

El Inter estaba encuadrado en el último bombo, pero porque su coeficiente era muy bajo, puesto que su nombre es de los grandes de Europa. Campeón en 1964, 1965 y en el triplete de 2010, el equipo 'neroazzurro' sigue reencontrándose tras unos años de sequía económica y de títulos que terminó con la presidencia de la familia Moratti y la llegada de dinero asiático (el Grupo Suning chino, que controla el 68% del club, mientras que los indonesios de International Sports Capital, otro 31%).

Al frente del proyecto desde la temporada pasada está Luciano Spalletti, que se ha reforzado con nombres importantes. El buen central Stefan de Vrij (Lazio), los laterales Sime Vrsaljko (Atlético) y Kwadwo Asamoah (Juventus), el 'guerrero' belga Radja Nainggolan (Roma), el extremo de origen español Keita Baldé (Monaco) y el punta argentino Lautaro Martínez (Racing Club), han llegado para hacer que el Inter pueda pelear de nuevo por cosas importantes.

Lautaro hará pareja con otro compatriota como Mauro Icardi, que marcó 29 goles y compartió el 'Capocannoniere' junto al lazial Ciro Immobile. La dupla argentina estará suministrada por extremos como el croata Perisic o Candreva y medios como Gagliardini, Vecino o Brozovic. Borja Valero, ya de 33 años, ha perdido protagonismo.

En defensa, tres grandes centrales para dos puestos (Miranda, Skriniar y el propio De Vrij) y un portero de muchas garantías como Samir Handanovic. Los 'neroazurri' parecen tener mejor plantilla que el año pasado, aunque parece que estos cruces junto a Barcelona y Tottenham les llega demasiado pronto en su proyecto.

VAN BOMMEL DEBUTA COMO ENTRENADOR EN EINDHOVEN

Tras la salida de Phillip Cocu del banquillo del PSV (hacia el del Fenerbahçe), otro exbarcelonista con Mark van Bommel se hace cargo de los granjeros rojiblancos. Tras ser el asistente de Bert van Maarwijk en Australia y Arabia Saudí, y dirigir al PSV sub-19, esta es su primera experiencia en un banquillo de la élite.

Y no es un banquillo cualquiera. El del Philips Sport Vereniging (PSV) ha sido el campeón de tres de las últimas cuatro ligas holandesas (2015, 2016 y 2018), aunque ya su temporada ha empezó con derrota en la Supercopa holandesa en la tanda de penaltis ante el Feyenoord. Después, todo victorias incluida la eliminatoria superada ante el BATE Borisov bielorruso.

Más allá de la salida de Marko van Ginkel y los laterales titulares -Santiago Arias (Atlético) y Joshua Brenet (Hoffenheim), este último reemplazado por un español procedente del Manchester City Angeliño Esmoris-, no han tenido muchas bajas importantes.

Sigue la columna vertebral (Zoet, Schwaab, Isimat-Mirin, Hendrix, Gastón Pereiro, Bergwijn y Luuk de Jong) y sobre todo, la estrella del conjunto rojiblanco: Hirving 'Chucky' Lozano. El extremo mexicano, que estuvo en la órbita del Barça durante el Mundial, tiene la cuota de regate y gol (17 tantos y 11 asistencias en 29 partidos de la Eredivisie 17/18) que le hacen candidato a futura estrella europea.