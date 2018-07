Apoño (Zaragoza): "Hay que ganar al Rayo o será un paso atrás"

Actualizado 02/05/2013 16:17:52 CET

El jugador del Real Zaragoza Antonio Galdeano 'Apoño' ha comentado este jueves que solo les sirve la victoria contra el Rayo Vallecano en La Romareda ya que lo contrario sería dar "un paso atrás" en la lucha por la salvación, y es que el centrocampista cree que los empates no sirven y que deben sumar de tres en tres para no pasar apuros en una guerra con muchos frentes abiertos.

"Hemos ganado un partido pero no es nada. Tenemos que ir a ganar al Rayo y si no lo hacemos será un paso hacia atrás. Tenemos que conseguir los tres puntos, a esta altura el empate no sirve para nada, hay que salir de tres en tres y engancharnos, nosotros y a la gente", manifestó en rueda de prensa.

Eso sí, el triunfo contra el Real Mallorca (3-2) les da ánimos para este reto. "Creo que esta victoria nos ha servido para bien a todos, para seguir vivos y estar cerca de los puestos que marcan la línea del descenso, esperamos poder ganar este domingo y salir de ahí. Aún así seguimos abajo, es un partido que todos tienen dudas pero el objetivo es ir ganando partidos, con uno no sale", reiteró.

"Si conseguimos diez puntos más nos salvaremos, creo que en esta temporada con 40 puntos será suficiente. Son los tres partidos de La Romareda y empatar uno fuera, o ganar dos en casa y otro fuera. Hay que ganar tres o cuatro partidos como mínimo", se sinceró.

No obstante, el ex del Málaga avisó de que los rivales también ganarán. "Todo el mundo puntúa y esperamos ganar para salir de ahí. Todos los equipos se juegan mucho, suele haber empates, todos puntúan, y esperamos que nosotros lo hagamos más que ellos para poco a poco ir saliendo hasta la última jornada", argumentó en este sentido.

Por lo menos el equipo está "bien" y dispuesto a darlo todo en cada partido. "Siempre salimos a ganar. Nos enfrentamos a un equipo que maneja muy bien el balón, es de los que están jugando mejor en la Liga, y es difícil. Si te distraes un poco te puede ganar e incluso bailar porque juega muy bien", comentó Apoño sobre el Rayo, que está octavo en la tabla.