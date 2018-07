Arana: "Las declaraciones de Machín me dan confianza"

Publicado 10/07/2018 19:39:46 CET

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador brasileño del Sevilla Guilherme Arana agradeció la confianza que le transmitieron su nuevo entrenador Pablo Machín y Joaquín Caparrós, director deportivo, además de prometer "trabajar mucho" para el club andaluz y poder optar, de esta forma, a un puesto en la selección brasileña.

"Vi las declaraciones del míster, me dan confianza y espero poder corresponder dentro de la cancha... Sabía que tenía que llegar muy bien en pretemporada, porque en la temporada pasada estaba muy por encima de peso. Caparrós y el presidente hablaron conmigo para que mejorase mi forma física y en vacaciones trabajé mucho para llegar en buena forma", explicó el paulista en su primera rueda de prensa de la temporada.

Tras llegar en enero procedente del Corinthians brasileño, ahora inicia una nueva etapa con Machín al cargo del banquillo rojiblanco. Preguntado sobre el nuevo técnico, el brasileño indicó que es un "buen entrenador" y piensa que a todos les irá bien con el soriano. "Habla mucho con nosotros, nos trasmite confianza, trabaja muy fuerte. Tengo la certeza de que esta temporada el Sevilla dará muchas alegrías a la afición", glosó.

Además, el nacido en Sao Paulo ya piensa en ser convocado con su selección. "El objetivo es ir a la selección. He estado en las selecciones inferiores, pero ahora mi objetivo es hacer un buen trabajo con esta camiseta, que es muy grande, y después ir a la selección", confesó el que fuera jugador de la sub-20 brasileña durante el Sudamericano de la categoría del año pasado. Marcelo (30 años), Filipe Luis (cumple 33 en agosto) y Alex Sandro (Juventus, 27) son sus principales competidores.

Sobre su competencia con Escudero por el puesto de titular en el lateral izquierdo, Arana indicó que conversa "mucho con él, es una disputa saludable", además de añadir que le respeta mucho. "Claro que quiero conquistar mi espacio, pero dentro del campo", explicó. En el habitual sistema de Machín con tres centrales y carrileros, Arana podrá aprovechar sus virtudes ofensivas desde una posición más adelantada que la del lateral.

"Estoy trabajando y los compañeros me están ayudando bastante dentro de la cancha. Espero disfrutar de esta camiseta, disfrutar en Nervión, porque todavía no tuve la oportunidad de jugar dentro de nuestro estadio. Me siento ansioso y muy contento", describió.

También quiso enviar un mensaje a la afición nervionense: "A la afición le digo que está tranquila, que Arana está trabajando muy fuerte y que cuando entre en el campo dará lo máximo y mucha alegría", prometió el lateral izquierdo.