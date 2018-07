Arbilla: "Fuimos inferiores en todo ante el FC Barcelona"

Publicado 27/04/2015 17:10:52 CET

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador del RCD Espanyol Anaitz Arbilla ha reconocido este lunes que fueron "inferiores en todo" al FC Barcelona en el derbi del pasado sábado en el Camp Nou (0-2) y ha asegurado que para recuperarse de inmediato y acabar lo mejor posible la Liga BBVA deben "hacer borrón y cuenta nueva" pese a que la séptima plaza se les haya escapado a 5 puntos.

"Hubo un poco de todo. Tácticamente y en cuanto a juego el Barça fue superior. Fuimos inferiores en todos los aspectos. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Lo nuestro pasa por ganar estos dos partidos, como hace dos semanas lo hicimos después de empatar ante el Elche. Hay que tener confianza y creo que se puede ganar a Granada y Rayo", manifestó en rueda de prensa.

Todavía sobre el derbi, aseguró que la imagen "no fue la más adecuada". "Todos esperábamos dar más. Hay que felicitar al Barcelona porque fue superior en todos los aspectos. No supimos tener posesión, apretarles más arriba y no pudimos solventar esos problemas", lamentó.

"El hecho de estar en nuestro campo desde el principio era una señal de que la posesión sería suya. Nuestra intención era salir al contraataque, pero no hubo robos ni contraataques. Así es imposible hacerle daño a un equipo como el Barcelona", argumentó en este sentido.

Además, también lamentó no saber repetir la buena primera de la primera vuelta. "Si arriesgas, porque arriesgas y si intentas recular, porque reculas. Es muy difícil jugar ante el Barcelona. Queríamos hacer la primera parte del Camp Nou, con muchas ayudas en las bandas, porque tienen allí mucho potencial. Y también intentar que no generasen tanto fútbol por dentro, bascular mucho, pero al final ellos movieron el balón con facilidad", apuntó.