Los árbitros españoles destacan el "éxito evidente" del VAR en el inicio de la Liga

Publicado 03/09/2018 12:50:04 CET

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo, expresó su satisfacción por el "éxito evidente", según él, de la aplicación del Sistema de Videoarbitraje (VAR) aplicado en las tres primeras jornadas de LaLiga Santander, aunque admitió que hay mejoras pendientes como la comunicación y una mayor precisión en el tiempo añadido en ambas partes.

"Estamos tremendamente satisfechos del rendimiento que están teniendo nuestros árbitros y de su acierto. Ha sido una pretemporada muy densa para nuestros árbitros y creemos que el inicio ha sido tremendamente satisfactorio. Todos debemos coincidir en el éxito evidente del VAR", dijo en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

La satisfacción del CTA es, no obstante, "moderada" y "humilde" porque la Liga "es muy larga y queda todo por hacer". "El inicio ha sido muy bueno, pero trabajamos cada día para que los errores sean cero. Queremos dar las gracias a los jugadores del fútbol español por su comportamiento en este inicio de liga y dar las gracias a los entrenadores porque, en general, su comportamiento ha sido muy correcto", comentó.

Velasco Carballo arrojó datos sobre el uso del VAR: 29 partidos, 364 incidentes, 12,55 chequeos por partido, 10 revisiones en las que ha intervenido comunicándose con el árbitro, 3 revisiones por el árbitro en monitor, 7 recomendadas por el VAR. "Han sido 7 goles, 2 penaltis, 1 confusión de identidad", añadió.

"Hace 27 años que no había tan pocas tarjetas por partido. Son datos que debemos tomar con tremenda cautela porque se refiere solo a tres jornadas de liga", indicó.

Respecto a las críticas como la del técnico del Sevilla, Pablo Machín, Velasco Carballo indicó que le parece un "excelente entrenador" que el año pasado hizo una temporada extraordinaria con el Girona. "Soy presidente del CTA y tengo que trabajar para que los árbitros sean mejores, no soy quien para opinar de los demás. A mí no me gustaría que saliera Machín a opinar de lo que yo digo, así que yo tampoco opino. Solo le deseo muchísima suerte, nada más", comentó.

El máximo responsable del CTA señaló que no puede salir públicamente a opinar lo que ocurre cada jornada en la liga porque su función no es valorar las jugadas. "Mi opinión no vale más que la de un periodista o un aficionado. Estoy seguro de que el aficionado del Betis o del Sevilla no quiere saber mi opinión, sino que se trabaje para que los árbitros sean cada vez mejores", manifestó.

En este sentido, aclaró que el protocolo del VAR no lo establece el CTA sino la International Board. "Creo que es algo vivo, va por la revisión número ocho y no sabemos qué ocurrirá dentro de cinco años. Mi previsión es que va evolucionar. El problema de chequear las tarjetas amarillas es la fluidez del juego. La gente se ha adaptado al nuevo fútbol con una amabilidad que no me esperaba", admitió.

"NUNCA DIRÉ 'NO' A UNA EVOLUCIÓN"

Por otro lado, anunció que la semana que viene se llevará a cabo la primera reunión con los árbitros para analizar lo sucedido en estas tres primeras jornadas de liga. "Así lo haremos cada dos jornadas de liga. Teníamos que mejorar el tiempo añadido y esta jornada se ha mejorado. El control del tiempo de descuento debía de ser más preciso. También, mejorar la comunicación entre el VAR y el árbitro principal, dado el ruido ambiente. En lo demás, el criterio disciplinario ha sido muy correcto. En las áreas creo que hemos estado acertados. La línea es satisfactoria", resumió.

Como en otros deportes como el fútbol americano, el público sabe lo que está sucediendo porque los telespectadores ven cómo se 'pincha' la señal del VAR y los videomarcadores muestran el grafismo. "Hay países que están pidiendo que se aplique lo del fútbol americano. No soy partidario de eso. Pero los árbitros no éramos partidarios de la tecnología y hoy lo hemos aceptado. Nunca diré 'no' a una evolución", sentenció.