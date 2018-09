Una Argentina sin Messi golea a Guatemala y Luis Suárez lidera a Uruguay ante México

Publicado 08/09/2018 11:17:16 CET

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una renovada selección de Argentina, sin su estrella Leo Messi, goleó a Guatemala (3-0), que disputó su tercer partido oficial después de que la FIFA le levantase la suspensión impuesta por insubordinación, mientras que Uruguay hizo lo propio con México (4-1) con doblete del barcelonista Luis Suárez y Brasil derrotó sin problemas a Estados Unidos (0-2).

La albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, ganó con tantos de Gonzalo Martínez, Giovani Lo Celso y Giovanni Simeone. Argentina se adelantó con penalti materializado por Martínez a los 27 minutos del partido disputado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles (Estados Unidos).

Siete minutos después, Lo Celso metió el segundo con un zurdazo desde fuera del área y Simeone cerró la cuenta en el minuto 44 cuando robó el balón a la defensa guatemalteca y superó al portero rival con un buen disparo. En su próximo compromiso, Argentina enfrentará el martes a Colombia. En tanto, Guatemala jugará ante Ecuador.

Además, Uruguay apabulló (4-1) a México en un amistoso con un doblete y asistencia de Luis Suárez y una destacada actuación del portero Fernando Muslera. José María Giménez y Gastón Pereiro completaron la cuenta para los uruguayos, mientras que Raúl Jiménez descontó para el 'Tri'.

"En la vida nadie me regaló nada, sufrí mucho para llegar a donde estoy, eso me hace inspirarme, motivarme por cada balón e intentar que le vaya muy bien a Uruguay. Siempre he intentado ayudar al equipo en lo que sea, a pesar de ser un partido amistoso para nosotros siempre es importante", dijo Suárez tras el partido.

En el partido disputado en el NRG Stadium de Houston (Estados Unidos), Uruguay abrió el marcador a los 21 minutos cuando Giménez remató de cabeza un saque de esquina enviado por Jonathan Urretaviscaya. México empató en el minuto 25 con un penalti que convirtió Jiménez con un potente disparo después de que Rodrigo Betancur cometiese falta a Hirving Lozano dentro del área.

La selección sudamericana aumentó su ventaja a los 32 minutos gracias a Suárez, que anotó con un tiro pegado al poste izquierdo. Ocho minutos después, el delantero del Barcelona metió su doblete de penalti con un suave disparo con el que engañó al portero Guillermo Ochoa, tras recibir falta de Jesús Angulo. Pereiro hizo el cuarto tanto de Uruguay al rematar con la cabeza un centro de rabona enviado por Suárez a los 58 minutos.

BRASIL, SIN PROBLEMAS ANTE ESTADOS UNIDOS

Mientras, Brasil volvió a la acción tras su eliminación en cuartos del Mundial con una victoria ante la joven selección de Estados Unidos (0-2). En el Metlife Stadium de Nueva Jersey, los de Tite se adelantaron en el minuto 12 gracias a un tanto de Roberto Firmino, que aprovechó un sensacional pase de Douglas Costa.

Antes del descanso, Fabinho fue derribado dentro del área y Neymar se encargó de aumentar la cuenta desde el punto de penalti. El barcelonista Philippe Coutinho, el madridista Casemiro y el atlético Filipe Luis fueron titulares, mientras que el también culé Arthur jugó media hora.

Además, Ecuador se impuso a Jamaica (2-0) en su primer partido de preparación rumbo al Mundial de Catar, marcado por el debut de Hernán Darío Gómez como seleccionador. Enner Valencia y Renato Ibarra marcaron para el equipo andino en los minutos 14 y 49, respectivamente.

Por último, Colombia derrotó a Venezuela (2-1) en un partido en el que la 'vinotinto' se adelantó con un tanto de Darwin Machís. Radamel Falcao, en el minuto 55, y Yimmi Chará, ya en el 89, le dieron la vuelta al choque.