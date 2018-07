El Arsenal critica al Barcelona por insistir en el fichaje de Cesc

Actualizado 26/12/2009 15:19:53 CET

LONDRES, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Arsenal, Peter Hill-Wood, aseguró estar "hasta las narices" de las maniobras del FC Barcelona para hacerse con los servicios del joven centrocampista Cesc Fabregas este próximo verano.

"Estoy hasta las narices del Barcelona y de todo este sin sentido. Cesc tiene un buen contrato de largo duración y no creo que no vaya a cumplirlo. No es la primera vez que ellos hacen esto y es algo irrespetuoso y tedioso", aseguró en declaraciones al diario británico 'Daily Star' que recoge Europa Press.

El máximo mandatario del club londinense ironizó sobre qué medidas tomar contra el club azulgrana. "Creo que se podría tomar acciones contra ellos, pero no puedes parar a un hombre disparando por la boca", añadió.

Hill-Wood cree que la posición del club y la del propio Cesc es "inquebrantable". "Lleva con nosotros siete años y no veo razón para que quiera dejarnos. No creo que tenga que hablar con él sobre lo que está diciendo el Barcelona, porque no creo que él quiera hablar de eso", añadió.

Fabregas llegó al Arsenal, procedente de la cantera del Barça con 15 años, y firmó un contrato en 2006 para un máximo de ocho años que Hill-Wood no cree que haya que renegociar. "Por lo que yo sé, él está estable. Tiene un contrato de larga duración no veo ninguna razón para que no siga", finalizó.